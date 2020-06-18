Canalys：2020Q1华为智能手表出货量超越三星位居第二

近日，市场调查机构Canalys公布数据称， 2020 年第 1 季度全球智能手表出货量为 1430 万块，同比增长12%。其中，苹果稳居第一，Apple Watch的出货量达到了 520 万块，同比下降13%，市场份额为36.3%。华为智能手表的出货量为 210 万块，同比增长113%，市场份额为14.9%。三星出货量达到 180 万台，同比增长46%，市场份额为12.4%。
近日，市场调查机构Canalys公布数据称， 2020 年第 1 季度全球智能手表出货量为 1430 万块，同比增长12%。其中，苹果稳居第一，Apple Watch的出货量达到了 520 万块，同比下降13%，市场份额为36.3%。华为智能手表的出货量为 210 万块，同比增长113%，市场份额为14.9%。三星出货量达到 180 万台，同比增长46%，市场份额为12.4%。
6月14日消息，据国外媒体报道，三星电子正与华为商讨芯片代工事宜。华为消息称，双方正在商讨一项可能的协议：三星电子帮华为代工5G网络所需先进芯片，作为回报，华为把全球部分手机市场份额让给三星。外媒称，这项计划可能成功，因为三星比华为更依赖手机业务，而对华为来说，电信设备业务比手机业务更重要。外媒还提到，三星已建立了一条仅使用日本和欧洲芯片制造设备的小型生产线来生产7nm芯片。荷兰阿斯麦尔公司（
今日，针对“华为从三星电子和SK海力士高层方面寻求存储芯片的稳定供应”的报道，三星电子和SK海力士的发言人否认了相关消息，三星方面人士表示没有在召开高层会议。
据phoneArena报道，近日，三星和华为正在商讨芯片代工事宜。如果双方达成合作，三星将为华为的5G设备制造先进芯片，而条件是华为将出让部分手机市场份额给三星。
此前，曾有外媒报道，华为已经要求三星电子和SK海力士保持稳定的存储芯片供应。韩国媒体对此事有不同报道。
据《韩国经济新闻》报道，尽管美国不断向供应链施压以孤立华为，但华为已召集三星电子、SK海力士两家韩国芯片制造商在华子公司的高级官员，要求后者保持稳定的存储芯片供应。
最近有媒体爆料，华为已经向欧盟智慧财产局(EUIPO)申请折叠屏手机“MateX2”专利，且有别于MateX采用外折式设计，MateX2改用和三星折叠屏手机Galaxy Fold一样的内折式设计。同时，也有消息称，因MateX一代产品的全柔性屏表现不佳，这款新一代折叠屏手机将转而采用三星面板。 消息一出，无异于是对国内面板企业的一次打击。要知道，随着OLED屏幕在手机、电视等电子产品中的普及，国内众多OLED面板厂商均在投建OLED面板产线，扩大产
DoNews 6月15日消息（记者 丁凡）华为全球销量首次超过三星位居第一，根据市场调研机构Counter point Research的数据指出，在2020年4月全球智能手机销量较去年同月减少了41%，为6937万部，而三星以19.1%的全球市场占有率首次被华为以21.4%的市场占有率超过。在4月的全球市场上三星首次被华为超过位列第二，而华为位居全球首位。
5月23日凌晨有部分网友在微博上表示，自己所用的三星手机等设备出现了黑屏、重启等故障，涉及机型包括三星Galaxy S10 以及S20等，用户截图大多处于手机的 Recovery 界面，无法 reboot 重启进入系统。目前三星官方还未对这次网友出现的问题进行回应。
6月8日，三星电子副会长李在镕今日上午出席法院听证会，以决定他是否应该因会计欺诈指控而被捕入狱。据悉，首尔中央地方法院预计将于今晚或明早，决定是否批准对李在镕的逮捕令。
6月8日，三星集团副会长、继承人李在镕在当天上午10 时 30 分许出庭接受逮捕必要性审查，检方希望批准逮捕李在镕。而就在6月9日凌晨韩国法院公布判决结果，驳回了检方的请求，对三星电子副会长李在镕、三星未来战略室前室长崔志成、三星未来战略组前组长金钟重三名三星高管作出不批捕的决定。
5 月 23 日凌晨有部分三星手机用户表示，自己的三星手机设备出现了黑屏、乱码、重启等问题，出现这一现象的不仅仅是几位用户，对于网友们遇到的问题，三星电子也表示：正在积极排查原因，并尽快提供相应的解决方案。
6月2日消息，知名市调机构Gartner发布的最新报告显示，受疫情影响，2020年第一季度，全球智能手机销量同比下降20.2%。其中，iPhone销量同比下降8.2%，其他智能手机厂商的销量下滑幅度更大。例
近日，有韩媒曝光了三星第二代折叠屏旗舰产品——三星Galaxy Fold 2的升级变化，并于第一代产品进行了详细对比。具体来说，Galaxy Fold 2的内外屏都获得了大幅升级，内屏大小为7.7英
据韩联社报道， 6 月 8 日，三星电子副会长李在镕、前三星未来战略室室长（副会长）崔志成、战略组组长（社长）金钟重 8 日上午 10 时 30 分许出庭接受逮捕必要性审查，预计审查结果将在当天夜间或次日凌晨出炉。
【TechWeb】6月8日消息，据国外媒体报道，三星电子和LG电子结束了双方针对QLED电视广告的纠纷。韩国公平贸易委员会证实，这两家公司已同意互相撤销针对QLED电视广告的诉讼。该委员会表示：“由于这两家公司已经撤回了诉讼，并已采取措施消除了他们的广告可能导致消费者误解其电视产品的担忧，因此我们决定结束审查程序。”去年9月份，LG就三星的QLED电视广告向韩国公平贸易委员会提起诉讼。该公司称，三星的QLED品牌具有“误导性?
不少用户买来新机习惯性给手机贴膜，保护屏幕不被划伤。但是对于折叠屏，三星不建议贴膜。6月11日消息，据SamMobile报道，三星提醒客户不要在Galaxy Z Flip屏幕上贴膜。三星指出，如果在Gal
DoNews 6月9日消息（记者 刘文轩）一些中国手机厂商会在它们的定制版Android系统中插入广告，比如小米的MIUI就常常被用户吐槽为“ADUI”，不过一直以来，这种现象很少在国外手机厂商的设备中出现。然而三星最近也开始在韩国测试One UI的广告内容了。在三星官方论坛上，有用户抱怨手机内置的天气应用内出现一块面积不小的广告横幅。还有用户上传截图称，三星把广告投放到手机的锁屏画面中，用户需要等待15秒，广告才会结束播放，不?
DoNews 6月8日消息（记者 刘文轩）三星目前已经推出两款可折叠屏幕智能手机——Galaxy Fold和Galaxy Z Flip，这两款手机采用不同的折叠方式。接下来，三星可能会尝试新的折叠形态。LetsGoDigital发现了三星一项新专利，能够让手机实现双折叠形态。这项2018年4月提交申请的专利，已经在2020年5月被美国专利和商标局和世界知识产权局收录。从三星提供的图示中并没有看到手机的按钮、端口、摄像头传感器等部件的位置，这可能是由于该?
按照往年惯例，三星会继续在今年的下半年推出全新一代Galaxy Note20系列旗舰，截至目前关于该机的外观和配置细节已经得到了不少曝光，甚至有外媒进一步表示该机将于8月5日与大家见面。不管是否准确，距离新机的发布终究更近了一步。现在有最新消息，近日有知名数码博主爆料称，全新的三星GalaxyNote 20将采用直屏设计。据知名数码博主@i冰宇宙最新发布的消息显示，全新的三星Galaxy Note 20系列将包含Galaxy Note20、Ga
如果你想买一台画质和音质表现都非常优秀的电视，相信身边一定有朋友会为你推荐三星QLED 8K电视。三星称，新款QLED 8K电视配备其最新的AI量子处理器，其结合了深度学习功能通过算法和AI将低清晰度视频内容提高到8K质量。三星致力于QLED量子点电视：精心布局8K战略2020 年，电视产业正驰骋于显示技术升级的十字路口。三星电子依靠QLED 8K技术，又一次提前卡位成功。据著名市场调研机构IHS Markit的报告显示，三星8K电视面板今年在全