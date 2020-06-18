Canalys：2020Q1华为智能手表出货量超越三星位居第二

【TechWeb】6月8日消息，据国外媒体报道，三星电子和LG电子结束了双方针对QLED电视广告的纠纷。韩国公平贸易委员会证实，这两家公司已同意互相撤销针对QLED电视广告的诉讼。该委员会表示：“由于这两家公司已经撤回了诉讼，并已采取措施消除了他们的广告可能导致消费者误解其电视产品的担忧，因此我们决定结束审查程序。”去年9月份，LG就三星的QLED电视广告向韩国公平贸易委员会提起诉讼。该公司称，三星的QLED品牌具有“误导性?