腾讯游戏扩大人脸识别范围，未成年人保护进入3.0阶段

6月17日，腾讯游戏宣布自 6 月 17 日起腾讯游戏正式升级未成年人保护措施，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。这也意味着腾讯游戏对未成年人保护工作升级到了全新的3. 0 阶段。

以下是腾讯游戏对升级后未成年保护措施的介绍

据腾讯游戏介绍，在新的阶段，会在游戏登录和支付环节两种场景中发起人脸识别验证：

在游戏登录环节：对疑似由未成年人操作的成年人帐号，在其登录游戏时即要求进行人脸识别验证，与公安权威平台数据比对。拒绝或未通过验证的用户，将被纳入未成年人防沉迷监管，平日限玩1. 5 小时/天，法定节假日限玩 3 小时/天，22：00-次日8： 00 无法登录游戏。此前，这项举措已在《王者荣耀》《和平精英》中试点，近期已覆盖腾讯游戏旗下的绝大多数手游，后续将在运营的全部手游产品中生效。

在充值支付环节：当疑似由未成年人操作的成年人帐号月充值大于 400 元时，或用户出现异常充值行为(如短时间充值金额激增等)时，即会被要求进行人脸识别验证。拒绝或未通过验证的用户，则无法继续充值。今年 5 月，我们已进行相关技术的小规模验证测试，接下来将陆续覆盖腾讯游戏运营的所有手游产品。

简单来说，以后孩子想冒用家长身份登录游戏或者在游戏里买买买，都将变得更加困难。

技术、产品、服务持续优化，更有效地保护未成年人

在过去三年多的时间里，腾讯游戏一直在积极推进未成年保护体系的不断完善。

2017年，是我们打造未成年人保护体系的“1.0”阶段，自此我们率先构建了“事前-事中-事后”涵盖未成年人游戏行为的健康防护方案：针对“事前”环节打造了“成长守护平台”，协助家长基于亲子协商，直接管理未成年人子女的游戏时间、游戏消费;“事中”环节，推出了健康系统，来限制实名未成年用户的游戏时间;“事后”环节，我们发起了“少年灯塔工程”，建立未成年人消费申诉受理机制，并对疑似未成年人的非理性消费进行主动回访和提醒。

2018年中开始，未成年人保护进入“2.0”阶段，在1. 0 的基础上重点推进“强化全部用户实名验证，不同年龄对象差异限制”——这个阶段我们不仅接入了公安权威数据平台校验，实行强制实名注册的准入机制，并积极落实 2019 年底国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》(以下简称防沉迷新规)要求，升级健康系统，对于登记为未成年的用户，22：00-次日8： 00 禁玩，平时限玩1. 5 小时/天， 8 岁以下禁止充值，8- 12 岁最高月充值不超过 200 元，16- 18 岁最高月充值不超过 400 元。

在防沉迷新规发布后，我们也在思考如何对冒用家长身份的未成年人进行保护，所以一直在进一步探索人脸识别技术应用，并通过AI和机器学习等技术手段，针对用户游戏行为特征进行判定，建立和优化“疑似由未成年人操作的成年人帐号”画像池。

目前落实防沉迷新规的工作已接近尾声，因此我们再次把未成年人保护推进到3. 0 阶段，针对孩子冒用家长身份信息绕过防沉迷监管的问题，加强人脸识别等技术的适度运用，在避免技术滥用和尽可能减少干扰普通用户的前提下，有针对性筛查疑似未成年人的账户，从而对其游戏时长和消费进行限制。

关于外界关注较多的人脸识别技术，截止目前，还没有全国统一的应用规范和安全标准，也没有更加成熟稳定的行业技术经验供参考，加上社会公众依然有较大的隐私保护担忧，所以我们将抱着十分谨慎的态度，综合考虑用户隐私、信息安全与未成年人识别需求之间的平衡，逐步探索这项前沿技术的应用。

在移动互联网时代，为未成年人构建一个健康、安全的网络环境，是整个社会面临的系统性挑战，需要包括企业在内所有人的共同努力。腾讯游戏将在继续积极响应主管部门有关要求的基础上，持续主动探索更多创新的保护措施，不计成本、不遗余力地向前推进未成年人保护工作，与全社会一起帮助孩子们健康成长。