苏宁回应退出618价格战传闻：全力加码“J-10%” 击碎一切谣言

据相关部门数据显示，每年在春季装修的家庭占80%，每天因装修污染中毒的家庭占60%，90%的儿童白血病患者家中都有不同程度的甲醛超标。即使这些血淋淋的事实摆在大家面前，很多人依然意识不到甲醛的危害性，装修完房子匆忙入住，贪图便宜采取不合理的方式等等，这实际上都是陷入的甲醛的误区导致的。误区一:盲目相信所谓的“零甲醛”材料。韩某，杭州人。当时装修时用的都是号称“零甲醛”的环保材料，地板，墙面也都是用的大品牌。