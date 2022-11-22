苏宁易购回应被申请破产：债务人仅为内江苏宁物流

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:11月21日，苏宁易购集团有限公司与内江苏宁物流有限公司新增一宗破产审查案，申请人为内江锦华物流有限公司，经办法院为四川省内江市中级人民法院。

对此，苏宁易购相关负责人回应称，此案本身是内江锦华物流有限公司与内江苏宁物流有限公司之间的纠纷，已被内江中院受理。与苏宁易购集团无关，苏宁易购集团也没有申请破产。上市公司苏宁易购本身与本案申请人不存在债权债务关系，本案判决书确认的唯一债务人为内江苏宁物流。

苏宁易购日前发布的最新财报显示，2022年前三季度，苏宁易购实现营业利润555.38亿元，同比下降51.95%。同期，归属于公司的净利润为-45.45亿元，较上年同期的-75.68亿元同比收窄39.94%。

针对净利润亏损，苏宁易购在三季报中表示，公司仍处于净利润亏损状态，其中非常重要的影响因素是家乐福业务受到多重因素影响，带来规模下降较快，较高的固定租金成本难以分摊。

据悉，家乐福是苏宁易购于2019年9月收购的，原本是为了补强快消类目，但随后三年，家乐福（中国）的亏损却不断扩大。

在最新的三季报中，苏宁易购也表示，将从关店、加大家乐福门店的电器3C业务融入以及家乐福自身加快商品结构调整等方面对家乐福业务做调整。

（举报）