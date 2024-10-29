苏宁双十一文案翻车称“买家电上京东” 京东回应：感谢支持

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:近日，"苏宁易购家电"的官方微博账号发生了一起文案失误事件，其发文内容中意外推荐用户在"11.11"购物节期间"买家电上京东"。这一意外之举引起了网友的广泛关注和讨论。
京东家电的官方微博随后回应了这一事件，表示感谢苏宁易购对京东的支持，并借此机会宣传了京东自家的优惠政策。
目前，苏宁易购家电发布的这条微博已经无法找到，且该微博账号也无法查询到，似乎已经被删除或隐藏。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:近日，"苏宁易购家电"的官方微博账号发生了一起文案失误事件，其发文内容中意外推荐用户在"11.11"购物节期间"买家电上京东"。这一意外之举引起了网友的广泛关注和讨论。
京东家电的官方微博随后回应了这一事件，表示感谢苏宁易购对京东的支持，并借此机会宣传了京东自家的优惠政策。
目前，苏宁易购家电发布的这条微博已经无法找到，且该微博账号也无法查询到，似乎已经被删除或隐藏。
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“国潮风”“国货热”推动了国货品牌的发展，新一代消费者不再单纯追求低价是兼顾实惠、品质。国货品牌正以更加多元化的姿态，满足着消费者的多样化需求。随着双十一活动的火热开展，海信也为大家准备了全品类高品质家电及丰富的焕新补贴活动，为广大消费者带去实实在在的优惠，让用户的“换新”真正换来符合心意的品质生活。
京东商城近期在其支付选项中新增了支付宝，部分用户的付款页面中已经可以看到支付宝的支付选项。此举旨在为用户提供更多样化的支付方式，同时帮助商家降低成本、提升效率，以实现更优惠且优质的购物体验。菜鸟网络也宣布全面接入京东，提供全球快递和全球供应链服务，双方的系统对接已基本完成。
京东11.11火热进行中，在为消费者提供“又便宜又好”购物体验的同时，更携手美的、格力、小米、老板、石头、飞利浦、水星家纺、云鲸、倍轻松、极萌、霍尼韦尔等头部家电家居品牌，带来百款首发即卖爆的“闪电新品”。京东11.11期间，京东家电家居闪电新品在享受政府补贴8折优惠的同时能免费领取60元补贴，并可叠加京东各项满减券、Plus专属补贴券等优惠使用，可谓是“补上加补”。买家电家居上京东，最新最全最时尚。
多位拥有千万粉丝的网红在经历封禁后宣布复出，引起了公众的广泛关注。网红辛有志通过发布三条视频高调宣布回归，并计划于10月19日重新开始直播。监管部门和平台应尽快建立“封禁黑名单”，并向公众公告，以维护互联网的安全和良好氛围。
随着消费者对于观影娱乐体验的要求愈发提升，大屏电视成为潮流趋势。2024年上半年，中国电视市场75英寸的产品零售量份额跃居第一。值此年度消费狂欢节，登陆三星商城或天猫三星家电旗舰店/三星家电京东自营旗舰店，迎来心仪的家庭“新成员”，共同开启一场全新的视听之旅。
“电商年度大考”一年比一年长。天猫、京东不约同地在10月14日启动双11，相比前两年提前了10天左右;拼多多则在10月8日宣布开启今年双11的百亿补贴;新兴电商平台小红书10月12日开启购物狂欢，快手则在10月16日即进入“双11”预热期，18日正式开售。B站给自己定下“2024年实现盈亏平衡”的目标，随着时间表的临近，想要实现这一目标，B站的商业氛围建设、用户价值挖掘、配�
随着各大家电品牌的产品持续上新，家电产业在市场上呈现出源源不断的蓬勃活力。作为我国的传统优势产业，家电产业也是工业稳增长、促消费的重要引擎。如果想体验创新功能更齐全，制暖体验更全面但价格又最划算的暖风机的话，双十一的锐舞产品将会是最佳选择。
2024年淘宝天猫、京东双11活动开始时间是2024年10月14日，将持续到11月11日结束，在活动时间内叠加优惠力度更大，可享受双11超级红包、跨店满300减50、补贴优惠券等多重福利。2024年淘宝天猫双十一一、超级红包在活动时间内，每天都可以打开手机淘宝或天猫App，搜索框内输入双11红包领取口令【红包到手7676】，搜索进入2024年淘宝天猫双11超级红包天天开红包活动入口，就有机会得最高24888超级红包，享受跨店满减活动每满300减50等多重福利，叠加优惠力度更大。二、跨店满减淘宝天猫双11第一波跨店满300减50活动时间：2024年10月21日20:00至10月24日23:59淘宝天猫双11第二波跨店满300减50活动时间：2024年10月31日20:00至11月11日23:592024年京东双十一一、京享红包在活动时间内，每天都可以打开手机京东App，搜索框内输入双11红包领取口令【红包到手655】，搜索进入2024年京东双11京享红包活动入口，就有机会得最高11111京享红包，享受跨店满减活动每满300减50等多重福利，叠加优惠力度更大。
向佐最近因为一个简单的“摸鼻梁”动作火遍网络。这个动作不仅在短视频平台上迅速走红引发了全民模仿的热潮，据说有9亿人参与其中。老一辈的武者们请沈岸回来，试图用比武的方式逼齐铨退出武行，从展开了一段关于传统与现代、规矩与变革的较量。
今年的重阳节，你是不是又没时间回家陪伴父母？60岁以上的老年人已经超过2.96亿，其中“空巢老人”的数量占比接近一半。虽然重阳节已过，但关心父母的感情永不过时，现在给他们换新海信电视U8N，就能让他们更好地享受在家看电视的生活乐趣。
CaughtUp是一个帮助用户轻松协调个人活动和计划的应用。它通过提供一个平台，让用户能够查看朋友的空闲时间，快速创建和分享计划，并发现即将发生的活动。这个应用的主要优点是减少沟通成本，提高计划活动的效率，帮助用户创造更多共同记忆。产品背景信息显示，CaughtUp旨在解决人们在组织聚会和活动时面临的时间协调问题，通过技术手段简化这一过程。产品定位为免费试用，用户可以体验基本功能，同时提供高级功能的预览。
Wand是一款专为艺术家设计的AI绘图工具，能够将简单的草图在几秒钟内转化为完全渲染的图像。它支持iOS设备，与Apple Pencil和iPadOS兼容，提供自定义画笔引擎、预加载风格库、多层支持等功能，旨在提升艺术家的创作效率和质量。Wand由艺术家开发，为艺术家服务，强调模型的私密性和安全性，确保艺术家的作品只属于他们自己。
Renamify是一个利用人工智能技术来帮助用户自动重命名和组织照片文件的工具。它通过AI扫描用户的照片库，自动为照片命名并整理成相册，使得用户能够快速定位和检索任何照片。产品的主要优点包括隐私保护、批量上传、免费使用且无隐藏费用、定期更新AI模型以提高准确性。Renamify的背景是简化文件管理，让用户能够轻松地组织、搜索和重命名文件。产品提供不同的价格方案，满足不同用户的需求。
AI Studios是一个提供全方位AI视频生成解决方案的平台，它结合了自然语言处理、机器学习等先进技术，使用户能够快速创建高质量的视频内容。该平台的主要优点包括高效率、低成本、易操作性，以及强大的自定义功能。AI Studios通过提供80+种语言的文本转语音、视频翻译、视频模板等工具，帮助用户轻松制作教育视频、商业广告、新闻报道等多样化视频内容。价格方面，AI Studios提供免费试用，并根据用户需求提供不同级别的付费服务。
Recraft V3是Recraft公司推出的最新AI模型，它在图像生成领域树立了新的质量标准，超越了所有竞争对手，并在Hugging Face的Text-to-Image Benchmark中证明了这一点。Recraft V3在文本生成方面取得了显著进步，并推出了多项新功能，如在图像中指定文本大小和位置、精确的风格控制、改进的修复和新的扩展功能。Recraft V3不仅在桌面应用Canvas和移动应用(iOS和Android)上可用，还通过API提供服务。Recraft V3的主要优点包括文本生成质量、解剖学准确性、提示理解能力和高审美价值。它是全球唯一能够生成包含长文本的图像的模型，而不仅仅是一两个词。
炉米Lumi是字节跳动为满足日益增长的AI模型交流与应用需求而打造的一款社区平台。它集成了模型分享、Workflow搭建和LoRA训练等多种AI服务，旨在为用户提供一个开放、高效的交流与合作平台。随着技术的不断进步和测试阶段的逐步完善，炉米Lumi有望吸引更多用户加入，促进更多优秀AI模型的诞生，推动AI技术在各个领域的广泛应用和深入发展。
LoveTunesAI是一个在线平台，允许用户轻松创建任何特殊场合或仅为娱乐而设计的个性化AI歌曲。它提供了工作室级别的音乐，专为用户所爱的人设计。用户可以分享他们的特殊时刻、感受或记忆，LoveTunesAI将这些故事转化为美丽的定制歌词，并一键生成独特的歌曲。用户可以从500多种音乐风格中选择，从流行到金属，或任何中间的风格，LoveTunesAI都能创造出完美的曲调，提供一首值得分享或永远珍惜的难忘歌曲。产品背景信息显示，LoveTunesAI支持印地语、英语和旁遮普语，价格从9美元起，远低于传统工作室每首歌200美元的平均成本。
SimpleQA是OpenAI发布的一个事实性基准测试，旨在衡量语言模型回答简短、寻求事实的问题的能力。它通过提供高正确性、多样性、挑战性和良好的研究者体验的数据集，帮助评估和提升语言模型的准确性和可靠性。这个基准测试对于训练能够产生事实正确响应的模型是一个重要的进步，有助于提高模型的可信度，并拓宽其应用范围。
全新MacBook Pro是苹果公司推出的高性能笔记本电脑，它搭载了苹果自家设计的M4系列芯片，包括M4、M4 Pro和M4 Max，提供了更快的处理速度和增强的功能。这款笔记本电脑专为Apple Intelligence设计，这是一个个人智能系统，它改变了用户在Mac上工作、沟通和表达自己的方式，同时保护了用户的隐私。MacBook Pro以其卓越的性能、长达24小时的电池寿命以及先进的12MP Center Stage摄像头等特性，成为了专业人士的首选工具。
UALink™是一个开放的行业标准化组织，旨在开发加速器间通信的技术规范，以实现直接负载、存储和原子操作。该技术专注于为数百个加速器提供低延迟、高带宽的网络，并实现简单的负载和存储语义以及软件一致性。UALink 1.0规范将利用发起成员在开发和部署各种加速器和交换机方面的经验。联盟公司代表了广泛的行业专长，包括云服务提供商、系统OEM、加速器开发者、交换机开发者和IP提供商。目前正在开发数据中心AI连接的额外使用模型。
Prelude是一个为开发者设计的短信验证API平台，提供低成本、高效率的短信发送服务，帮助开发者在应用中实现用户验证功能。它通过人工智能路由和全球多个短信提供商的合作，确保短信的高到达率和高转化率，同时降低验证成本。Prelude的背景是帮助开发者在全球范围内以更低的成本实现用户验证，促进用户增长。
AudioLM是由Google Research开发的一个框架，用于高质量音频生成，具有长期一致性。它将输入音频映射到离散标记序列，并将音频生成视为这一表示空间中的语言建模任务。AudioLM通过在大量原始音频波形上训练，学习生成自然且连贯的音频续篇，即使在没有文本或注释的情况下，也能生成语法和语义上合理的语音续篇，同时保持说话者的身份和韵律。此外，AudioLM还能生成连贯的钢琴音乐续篇，尽管它在训练时没有使用任何音乐的符号表示。
SoundStorm是由Google Research开发的一种音频生成技术，它通过并行生成音频令牌来大幅减少音频合成的时间。这项技术能够生成高质量、与语音和声学条件一致性高的音频，并且可以与文本到语义模型结合，控制说话内容、说话者声音和说话轮次，实现长文本的语音合成和自然对话的生成。SoundStorm的重要性在于它解决了传统自回归音频生成模型在处理长序列时推理速度慢的问题，提高了音频生成的效率和质量。
DreamClear是一个专注于高容量真实世界图像修复的深度学习模型，它通过隐私安全的数据管理技术，提供了一种高效的图像超分辨率和修复解决方案。该模型在NeurIPS 2024上被提出，主要优点包括高容量处理能力、隐私保护以及实际应用中的高效性。DreamClear的背景信息显示，它是基于先前工作的改进，并且提供了多种预训练模型和代码，以便于研究者和开发者使用。产品是免费的，定位于科研和工业界的图像处理需求。
LongRAG是一个基于大型语言模型（LLM）的双视角、鲁棒的检索增强型生成系统范式，旨在增强对复杂长文本知识的理解和检索能力。该模型特别适用于长文本问答（LCQA），能够处理全局信息和事实细节。产品背景信息显示，LongRAG通过结合检索和生成技术，提升了对长文本问答任务的性能，特别是在需要多跳推理的场景中。该模型是开源的，可以免费使用，主要面向研究者和开发者。
Poem/1是一个AI韵律时钟，它通过ChatGPT技术，每分钟生成一首新诗，以诗意的方式告诉用户时间。这个项目在Kickstarter上成功众筹，获得了117%的资金支持。Poem/1不仅是一个时钟，也是一个艺术作品，它将技术与诗歌结合，为用户带来独特的体验。产品的主要优点包括实时生成诗歌、个性化的用户体验以及与社区共同决定最终产品形态的机会。
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