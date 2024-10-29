苏宁双十一文案翻车称“买家电上京东” 京东回应：感谢支持

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:近日，"苏宁易购家电"的官方微博账号发生了一起文案失误事件，其发文内容中意外推荐用户在"11.11"购物节期间"买家电上京东"。这一意外之举引起了网友的广泛关注和讨论。

京东家电的官方微博随后回应了这一事件，表示感谢苏宁易购对京东的支持，并借此机会宣传了京东自家的优惠政策。

目前，苏宁易购家电发布的这条微博已经无法找到，且该微博账号也无法查询到，似乎已经被删除或隐藏。

（举报）