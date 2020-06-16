文章目录 滴滴起诉涉黄直播表演者及平台

北京继续暂停出租车顺风车出京运营

58同城正式签署私有化协议

昨日晚间，滴滴发文宣布正式起诉“性侵视频”表演者及涉黄直播平台星恋直播。

滴滴表示， 6 月 10 日，看到网传“滴滴司机性侵直播”后立即报警，并全力协助警方追查。根据警方调查结果，网传视频中车某涛、部某琦为夫妻关系，二人公开进行色情表演，目前已被警方抓获。经比对核查，车某涛、部某琦两人并非滴滴司机，但二人及星恋直播以滴滴司机迷奸女乘客为噱头吸引他人观看并牟利的行为，已经对滴滴和滴滴司机群体的名誉造成了极其恶劣的影响。滴滴已向北京互联网法院递交起诉材料，追究涉黄直播平台和直播制作者、表演参与者的法律责任，坚决以法律手段维护滴滴和滴滴司机群体的名誉。

滴滴强调，深切地体会到，谣言猛如虎。今后若遇到恶意的造谣传谣，利用互联网诽谤、诬陷甚至诋毁，将坚决用法律捍卫名誉与尊严。

北京继续暂停出租车顺风车出京运营

昨日，北京市交通委员会下发《关于继续暂停北京市出租车(含巡游车、网约车)顺风车出京运营业务的通知》称，要求为做好新冠肺炎疫情防控工作，阻断疫情通过出租车(含网约车)、顺风车传播，自本通知印发之日起，暂停北京市出租车(含巡游车、网约车)、顺风车出京运营业务。

其中包括了：巡游出租汽车企业、网约车平台公司、北京畅行信息技术有限公司( 嘀嗒出行)、. 上海钧正网络科技有限公司(哈哕出行)、高德软件有限公司等。

北京市交通委员会要求出租车和网约车平台企业、顺风车平台、驾驶员严格落实“四方责任”，做好疫情防控防护工作，暂停岀京运营业务。同时，各区交通运输管理部门、交通执法部门将加强监管和执法检查，交通信息中心做好监测工作，对违反规定的，依法从快严肃处理。

58同城正式签署私有化协议

昨日晚间，58 同城发布公告称，与 Quantum Bloom Group Ltd. 签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股 28 美元(相当于每股美国存托股 56 美元)现金价格购买 58 同城所有已发行普通股，总交易估值约为 87 亿美元。

4 月 2 日， 58 同城董事会宣布，收到鸥翎投资(Ocean Link Partners Limited)发出的一份不具约束力的收购要约，其计划收购 58 同城的所有在外流通普通股，包括美国存托股票(ADS，每股ADS相当于两股A类普通股)所代表的A类普通股，收购价格为每股A类普通股或B类普通股27. 5 美元，或每股美国存托股票55. 0 美元。 58 同城董事会随后回应称，将会尽快对此要约进行评估。