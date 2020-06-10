ARM发布联合声明罢免吴雄昂职务 因违反公司准则

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ARM发布联合声明罢免吴雄昂职务 因违反公司准则

2020-06-10 16:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息：今日，ARM公司与厚朴投资联合发布声明称，作为安谋科技(中国)有限公司的大股东，罢免吴雄昂董事长兼首席执行官的决定符合安谋中国的最大利益。该决议于 2020 年 6 月 4 日举行的安谋中国董事会上达成，全程由位于中国上海的中伦律师事务所的指导下进行。

ARM称，基于举报人以及数位在职、离职员工的投诉，经过调查发现，美国公民吴雄昂的行为危害到了安谋中国的发展、公司股东以及利益相关者的利益。安谋中国董事会正在推进公司管理层的遴选工作，同时对于公司副总裁潘镇元和唐效麒担任过渡时期的联席首席执行官充满信心。

今日早间， 21 财经报道称，Arm中国区执行董事长兼CEO吴雄昂被免职。

随后，Arm中国发布声明称，安谋中国未发生人事变动，董事长兼CEO吴雄昂(Allen Wu)继续领导公司。

裁员

以下为ARM声明原文：

作为安谋科技(中国)有限公司(简称：安谋中国)的大股东，ARM公司与厚朴投资最近共同在安谋中国董事会决定，罢免吴雄昂先生董事长兼首席执行官的决定符合安谋中国的最大利益。该决议于 2020 年 6 月 4 日举行的安谋中国董事会上达成，全程由位于中国上海的中伦律师事务所的指导下进行。

基于举报人以及数位在职、离职员工的投诉，经过调查发现，美国公民吴雄昂的行为危害到了安谋中国的发展、公司股东以及利益相关者的利益。从多个渠道获得的证据表明，吴雄昂未对公司披露他已经构成的利益冲突，以及违反公司准则的行为。董事会认为，罢免吴雄昂是一个负责任的决定，符合道德标准，能够确保安谋中国长期稳定和业务发展。

安谋中国董事会正在推进公司管理层的遴选工作，同时对于公司副总裁潘镇元和唐效麒担任过渡时期的联席首席执行官充满信心。ARM公司与厚朴投资将一如既往地支持安谋中国的发展，致力于深耕中国市场、促进安谋中国生态系统合作伙伴的成功，确保ARM IP平台继续成为支持中国半导体产业发展的最佳选择。

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