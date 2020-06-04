超前点播案原告称不再使用爱奇艺 因隐私被侵犯

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息：今日，“爱奇艺庆余年超前点播案”原告@吴声威wsw发文称：“不打算继续使用爱奇艺了，不是因为超前点播，也不是因为星钻会员，而是因为他们在庭审中把我的观影记录拿出来了，上百页。感觉隐私被侵犯的很严重。”

此前，爱奇艺超前点播庆余年被判违法。

据悉，因认为爱奇艺对包括《庆余年》在内的剧集实行“付费超前点播”的方式侵犯了其身为黄金VIP会员的消费者合法权益，吴某将爱奇艺公司诉至北京互联网法院。

2020 年 6 月 2 日，北京互联网法院开庭审理了吴某诉爱奇艺公司网络服务合同纠纷一案，法院当庭宣判确认，爱奇艺公司的《爱奇艺VIP会员服务协议》部分无效;在吴某购买会员服务后更新的“付费超前点播”条款对吴某不发生效力;爱奇艺公司继续向吴某提供原有会员权益。

法院判决，于本案判决生效之日起十日内，被告北京爱奇艺科技有限公司向原告吴某连续 15 日提供爱奇艺平台“黄金VIP会员”权益，使其享有爱奇艺平台已经更新的卫视热播电视剧、爱奇艺优质自制剧的观看权利;于本判决生效之日起十日内，被告北京爱奇艺科技有限公司赔偿原告吴某公证费损失 1500 元;驳回原告吴某的其他诉讼请求。

去年 12 月，腾讯视频、爱奇艺视频针对庆余年推出了VIP超前点播服务，在VIP抢先看 6 集的基础上，会员再交 50 元可在更新时多看 6 集，随后该收费模式引起用户争议。

随后，爱奇艺副总裁戴莹表示：“我们的初衷是想满足用户更多元的内容需求，但可能没太做好，未来希望能更多考虑到用户的心理，做好排播的设计和告知工作。”同时，爱奇艺修改了超前点播规则：会员仍可提前看 6 集，并可享额外 3 元每集的超前点播权，不再是支付额外 50 元观看 6 集的设定。

在今年 2 月的财报电话会议上，爱奇艺创始人兼CEO龚宇谈到爱奇艺超前点播时称，这种模式很成功，相信未来会成为一种常态。