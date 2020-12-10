爱奇艺超前点播案上诉被驳回

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:12月9日，在“爱奇艺超前点播案”一周年之际，当时的原告吴声威公布了该案的二审判决:四中院宣判:驳回上诉，维持原判。

吴声威表示，一年前爱奇艺变更了会员协议，增加了超前点播条款，因为不愿妥协于付费而起诉爱奇艺超前点播，经北京互联网法院审理，2019年6月2日，法院当庭判决爱奇艺败诉。

吴声威称，在诉讼过程中，爱奇艺方面确实给过自己一些不错的调解方案，但最终自己还是选择了初心。因为这种意外收入本就不属于自己。

站长之家了解到，2019年6月2日，因认为北京爱奇艺科技有限公司（以下简称爱奇艺公司）在其运营的爱奇艺平台上对包括《庆余年》在内的剧集实行“付费超前点播”的方式侵犯了其身为黄金VIP会员的消费者合法权益，吴某将爱奇艺公司诉至北京互联网法院。

吴某诉称，其在2019年6月19日成为爱奇艺黄金VIP会员。吴某在使用黄金VIP会员观看爱奇艺自制热播剧《庆余年》时，发现剧前仍然需要观看“会员专属广告”，须点击“跳过”方可继续观影，并非爱奇艺公司所承诺的“免广告、自动跳过片头广告”的会员特权;同时，爱奇艺公司在VIP会员享有的“热剧抢先看”权利的基础上，以单集支付3元的方式，为愿意缴费的VIP会员，提供了在VIP会员原有观影权之上，得以提前观看该影视剧剧集的机会。

此外，吴某发现，《爱奇艺VIP会员服务协议》内容已经被爱奇艺公司单方面更改。吴某认为，“付费超前点播”服务模式违约，变相侵害其“热剧抢先看” 黄金VIP会员权益。“VIP会员协议”存在多处违反《中华人民共和国合同法》的格式条款，应属无效。

当时，法院判决，被告北京爱奇艺科技有限公司向原告吴某连续15日提供爱奇艺平台“黄金VIP会员”权益，使其享有爱奇艺平台已经更新的卫视热播电视剧、爱奇艺优质自制剧的观看权利;于本判决生效之日起十日内，被告北京爱奇艺科技有限公司赔偿原告吴某公证费损失1500元;驳回原告吴某的其他诉讼请求。

就在不久前，爱奇艺会员正式涨价。

今年8月，爱奇艺CEO龚宇称会员定价太低，是9年前的价格。但是因为竞争的原因，一直没有办法提价。本来今年要认真研究的，但是碰见了疫情。

据悉，11月13日，爱奇艺正式宣布会员涨价。

调价后统一定价为:

黄金VIP会员连续包月￥19

黄金VIP会员月卡￥25

黄金VIP会员连续包季￥58

黄金VIP会员季卡￥68

黄金VIP会员连续包年￥218

黄金VIP会员年卡￥248