爱奇艺超前点播庆余年被判违法 需赔偿原告1500元

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爱奇艺超前点播庆余年被判违法 需赔偿原告1500元

2020-06-02 18:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日 消息：据北京互联网法院消息，因认为北京爱奇艺科技有限公司(以下简称爱奇艺公司)在其运营的爱奇艺平台上对包括《庆余年》在内的剧集实行“付费超前点播”的方式侵犯了其身为黄金VIP会员的消费者合法权益，吴某将爱奇艺公司诉至北京互联网法院。

2020 年 6 月 2 日，北京互联网法院开庭审理了吴某诉爱奇艺公司网络服务合同纠纷一案，法院当庭宣判确认，爱奇艺公司的《爱奇艺VIP会员服务协议》部分无效;在吴某购买会员服务后更新的“付费超前点播”条款对吴某不发生效力;爱奇艺公司继续向吴某提供原有会员权益。

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吴某诉称，其在2019年6月19日成为爱奇艺黄金VIP会员。吴某在使用黄金VIP会员观看爱奇艺自制热播剧《庆余年》时，发现剧前仍然需要观看“会员专属广告”，须点击“跳过”方可继续观影，并非爱奇艺公司所承诺的“免广告、自动跳过片头广告”的会员特权;同时，爱奇艺公司在VIP会员享有的“热剧抢先看”权利的基础上，以单集支付3元的方式，为愿意缴费的VIP会员，提供了在VIP会员原有观影权之上，得以提前观看该影视剧剧集的机会。

此外，吴某发现，《爱奇艺VIP会员服务协议》(以下简称为“VIP会员协议”)内容已经被爱奇艺公司单方面更改。吴某认为，“付费超前点播”服务模式违约，变相侵害其“热剧抢先看” 黄金VIP会员权益。“VIP会员协议”存在多处违反《中华人民共和国合同法》的格式条款，应属无效。

吴某将爱奇艺公司诉至法院，请求法院确认，更新于2019年12月18日的“VIP会员协议”中“付费超前点播”等条款或无效或未发生效力。请求判令爱奇艺平台自动跳过包括前贴片广告在内的所有广告内容，并取消超前点播功能，向吴某提前供应包括《庆余年》在内的所有卫视热播电视剧、爱奇艺自制剧。请求判令爱奇艺公司赔偿吴某公证费损失等。

对此，法院认为，爱奇艺平台依据单方变更合同的条款，在涉案电视剧《庆余年》的播放过程中，推出“付费超前点播”服务，损害了黄金VIP会员的提前观剧权益，使黄金VIP会员享受到的观影体验远远低于预期，显著地降低了黄金VIP会员观看影视剧的娱乐性和满足感。因此，虽然基于爱奇艺公司网络服务的特点，可以单方变更合同条款，但应当以不损害用户权益为前提。爱奇艺公司单方增加“付费超前点播”条款的行为损害了吴某的主要权益，对其不发生变更合同的效力。

法院判决，于本案判决生效之日起十日内，被告北京爱奇艺科技有限公司向原告吴某连续 15 日提供爱奇艺平台“黄金VIP会员”权益，使其享有爱奇艺平台已经更新的卫视热播电视剧、爱奇艺优质自制剧的观看权利;于本判决生效之日起十日内，被告北京爱奇艺科技有限公司赔偿原告吴某公证费损失1500元;驳回原告吴某的其他诉讼请求。

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