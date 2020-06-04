美国对33家中国机构实行限制措施 6月5日起执行

进入五月，随着疫情平稳，辽宁葫芦岛的旅游业开始逐渐恢复，村民李明霞的海鲜摊也在海鲜市场重新开张了，虽然有零星的游客，但李明霞的生意还是受到了影响。不得已却也熟门熟路，李明霞再次选择通过 360 金融借款。这已经是她第 5 次向 360 金融提出申请，由于一直以来的良好表现，短短几分钟时间， 360 金融的借款又到账了。 “最近来葫芦岛旅游的人数大不如前，游客少了生意也就少了。”据李明霞介绍，以前游客多的时候，她每天