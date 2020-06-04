美国对33家中国机构实行限制措施 6月5日起执行

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息：据央视新闻报道，美国商务部当地时间周三表示，针对上个月所列出的 33 个中国企业、机构的限制措施将于本周五正式实行。
据悉，美商务部将相关中方机构列入经济黑名单，即将施行的相关措施将限制美国企业(包括海外涉及美国科技内容的生产)向这些机构出售产品。即使美国企业可申请特别许可，但仍有可能被拒绝。
5 月 22 日，美国商务部宣布，将 33 家中国公司及机构列入“实体清单”。
具体包括了：奇虎三六零、阿克苏华孚色纺有限公司(Aksu Huafu Textiles Co.)、云从科技 、烽火科技集团(FiberHome Technologies)及其子公司南京烽火星空通信发展有限公司(Nanjing FiberHome StarrySky Communication Development Company)、东方网力科技股份有限公司(NetPosa)及其子公司深网视界(SenseNets)，云天励飞技术有限公司(Intellifusion)以及上海银晨智能识别科技有限公司(IS’Vision)、北京金诚环宇电子有限公司等。
针对此事。360方面曾回应称，坚决反对这一不负责任的指责，并反对美国商务部把商业活动和科技研发政治化的做法。无论遇到何种动机的打压和不公正待遇， 360 都将不变初心，继续秉承公司的价值观，坚持创新和发展核心技术，打造数字时代的安全基础设施。