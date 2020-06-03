阅文发布优化版新合同 推出“单本可选新合同”

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阅文发布优化版新合同 推出“单本可选新合同”

2020-06-03 11:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息：今日，阅文集团宣布发布“单本可选新合同”，阅文称，该合同针对此前合同中的十余项条款进行了大刀阔斧的改革，作家可以登录作家助手APP内页面查看。此次合同匹配作家不同的发展需求分为三类四种，取消单一格式合同，推出了基础协议、授权协议、深度协议，满足不同作家的发展诉求。

阅文集团 (1)

在基础协议、授权协议下，作家可对每部作品自主选择是否授权及授权方式，并享受不同的权益和资源。其中，第二类授权协议对作品的授权期作了甲版(按著作权完整期限)和乙版(按完本后 20 年)两级可选，分别匹配不同的权益。而在第一类基础协议中，即便作家完全不授权，也可享受平台提供的创作支持和发表作品等各类服务。

而深度协议则将对作家的更多发展诉求进行多样的权益安排。

阅文表示，针对此前部分作家已签署的相关协议条款，因一对一换约时间较长，为了尽快满足大家的诉求，阅文承诺此前签署的相关协议条款将按照优化后的新合同精神执行。

5 月 6 日，阅文集团启动系列作家恳谈会，就商业模式、作家生态以及作家合约等问题展开讨论，针对此前争议较大的合同条款，收集反馈声音，了解了不同发展阶段作家的多元化诉求。

其中，具体改动包括了：

1、取消统一格式合同，提供作品合作基础协议、授权协议(甲乙版)、深度协议等三类四种合同供作家选择

2、基础协议中，作家无须授予著作财产权，也可享受平台提供的创作支持和发表作品等各类服务，但平台和作家均无分成

3、授权协议，作家可针对单本作品授权平台，授权期分为甲版(按著作权完整期限)和乙版(按完本后 20 年)两种可选，匹配不同的各类权益

4、深度协议对资深作家的更多发展诉求进行多样的权益安排

5、明确作品的著作人身权归属于作者

6、是否要加入免费模式，由作者自主选择和确认

7、明确双方是合作关系，约定平台要为作家提供多种福利、权益

8、缩小了独家授权范围和作品优先权范围，仅包括剧本及小说

9、明确作家拥有IP改编版权收益，无论平台自用还是授权他用

10、明确净收益如为零或亏损，由平台兜底

11、平台不管理或代运营作家个人社交账号

12、删除平台自行安排完本或续写作品，及作品大纲违约的相关条款

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