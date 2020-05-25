雷军：明天下午举行Redmi发布会 将发布Redmi 10X

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雷军：明天下午举行Redmi发布会 将发布Redmi 10X

2020-05-25 21:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月25日 消息：今天，雷军在微博宣布将于，明天下午两点举办Redmi发布会。在发布会上，红米将发布Redmi 10X。据介绍，Redmi 10X将全球首发天玑 820 处理器，采用三星AMOLED屏幕、流光相机并支持双5G待机。

此外，Redmi X系列电视和搭载锐龙 4000 的笔记本也将在发布会上同步亮相。

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