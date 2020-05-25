雷军：明天下午举行Redmi发布会 将发布Redmi 10X

站长之家(ChinaZ.com) 5月25日 消息：今天，雷军在微博宣布将于，明天下午两点举办Redmi发布会。在发布会上，红米将发布Redmi 10X。据介绍，Redmi 10X将全球首发天玑 820 处理器，采用三星AMOLED屏幕、流光相机并支持双5G待机。
此外，Redmi X系列电视和搭载锐龙 4000 的笔记本也将在发布会上同步亮相。
站长之家(ChinaZ.com) 5月25日 消息：今天，雷军在微博宣布将于，明天下午两点举办Redmi发布会。在发布会上，红米将发布Redmi 10X。据介绍，Redmi 10X将全球首发天玑 820 处理器，采用三星AMOLED屏幕、流光相机并支持双5G待机。
此外，Redmi X系列电视和搭载锐龙 4000 的笔记本也将在发布会上同步亮相。
近日，据91mobiles报道，小米官方发布消息称，Note9 系列手机的发布会定档 4 月 30 日。据悉，该系列手机将有几款不同的机型，且很有可能是此前在部分地区已经发布过的机型。
Redmi 10X 系列手机将采用 6.57 英寸显示屏，采用双面康宁第五代大猩猩玻璃机身设计，搭载联发科天玑 820 芯片，拥有 6GB/8GB+128GB/256GB 可选，电池容量为 4420mAh，前置 1600 万像素摄像头，后置 4800 万像素主摄方案，拥有白色、紫色、蓝色和金色等配色。
5 月 24 日，Redmi产品总监王腾在微博表示，Redmi 10X还会带来全新滤镜。同时，王腾回复网友时表示，Redmi 10X上的新滤镜K30 Pro也可以使用。
今天上午，小米集团副总裁，中国区总裁，红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰在微博宣布，北京卫视将于 5 月 26 日下午 2 点同步播出 Redmi 10X 系列新品发布会。
5月6日上午，小米副总裁卢伟冰通过微博表示，5月份Redmi会有新惊喜。此前有数码博主爆料称，红米会在5月份发布Redmi 10X 4G，比它定位更低的Redmi 9；另外还有搭载天玑 800 系列的Redmi新机，但还不清楚具体命名。
今日下午，联发科举行发布会，正式发布天玑 820芯片，对标骁龙 765 等处理器，安兔兔跑分超 41 万。
5月11日的下午2点，Redmi联合京东一起发布Redmi K30 5G极速版手机，很多人还不清楚这个发布会的直播在哪看，下面就来为大家分享一下Redmi K30 5G极速版新品发布会直播地址。
5月11日的下午1点半，Redmi联合京东一起发布Redmi K30 5G极速版手机，很多人还不清楚这个发布会的直播在哪看，下面就来为大家分享一下Redmi K30 5G极速版新品发布会直播地址。
第一款由京东消费者深度参与研发的5G手机Redmi K30 5G极速版 5 月 11 日问世，售价 1999 元起！这款手机通过C2M反向定制模式，依据京东大数据使消费者需求直达设计师和工厂。新品在Redmi K30 的基础上将性能再次升级，采用最新的高通骁龙768G移动平台。京东联合小米旗下Redmi品牌、高通以线上发布会的形式让Redmi K30 5G极速版与消费者见面， 5 月 14 日这款新品将在京东独家开售。京东集团高级副总裁、京东零售集团3C家电零售事业
5 月 20 日消息，博主@王员外晒出了Redmi 10X的安兔兔跑分。Redmi 10X安兔兔跑分超过了 40 万分(406664)，骁龙765G移动平台的跑分为325155，二者差距明显。
去年 12 月高通在宣布骁龙 865 旗舰处理器的时候，在诸多“Snapdragon Elite Gaming”(骁龙精英游戏)功能中最吸引人的就是可更新GPU驱动。通常情况下，GPU驱动更新都包含在发送给用户的OTA更新中，这意味着用户需要等待OTA更新推出后才能获得更新的驱动。
Helio G85 拥有 2 个 2GHz 的 Cortex-A75 核心和 6 个 1.8GHz 的 Cortex-A55 核心，同时搭载 1GHz 的 ARM Mali-G52 GPU 和最新的 HyperEngine 图形引擎，最高支持 4800 万像素摄像和 240FPS 视频录制。
2020年4月27日的下午2点，小米将会举办小米10青春版5G新品&MIUI12发布会，这次的slogan是“青春，有远见”，很多人还不清楚在哪看发布会的直播，下面就来为大家分享一下。
2020年5月20日，荣耀x10的新品发布会在今天下午的2点半正式开启，对于这次的5G新品发布会很多人很期待，一些小伙伴还不知道在哪看直播，下面就来为大家分享一下荣耀x10新品发布会官网直播地址。
综合目前的消息，小米 10 青春版将采用一块 6.57 英寸 2400×1080 分辨率三星 AMOLED 专业原色水滴屏，搭载骁龙 765G 处理器，拥有 4/6/8GB RAM+64/128/256GB 存储可选；前置 1600 万像素摄像头+后置 4800 万像素四摄，支持 50 倍潜望式超远变焦、5 倍光变、10 倍混变；电池容量为 4060mAh，拥有桃子西柚、四季春奶绿、白桃乌龙、蓝莓薄荷、黑巧风暴以及哆啦 A 梦限定款。小米 10 青春版发布会直播：点击观看
Redmi智能电视X系列将于 5 月 26 日发布，号称“年轻人的轻旗舰智能电视”，包含X65、X55 和X50 三种屏幕尺寸。
5 月 6 日消息，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰表示， 5 月份Redmi会有惊喜。
5 月 6 日消息，Redmi宣布Note8 系列全球销量突破 3000 万台。3000 万台是什么概念?小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，Redmi Note8 系列 3000 多万台手机重量相当于 1776 头成年大象，意味着平均每天有 13 万人下单。
工信部最新消息称，我国已建成19. 8 万个5G基站，套餐用户规模超 5000 万。可见我国向全民5G时代又迈进了一大步，不过，相信此时很多网友最关心的还是——现在5G手机最低得多少钱?这不， 5 月 11 日，Redmi联合京东召开线上发布会，正式发布了Redmi K30 极速版5G新机，带来了最低价 1999 元“真香价格”的5G手机!此次发布的Redmi K30 5G极速版正是京东和Redmi、高通联手探索C2M的代表作。在C2M反向定制模式下，京东团队通过与消费?
荣耀X10手机发布会正式确认在5月20日举行，荣耀X10预计将是一款面向中端的手机产品，那么荣耀X10的配置和价格相信也有很多人在关注，预计在发布会现场会正式公布这款手机的配置和价格。