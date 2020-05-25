雷军：明天下午举行Redmi发布会 将发布Redmi 10X

第一款由京东消费者深度参与研发的5G手机Redmi K30 5G极速版 5 月 11 日问世，售价 1999 元起！这款手机通过C2M反向定制模式，依据京东大数据使消费者需求直达设计师和工厂。新品在Redmi K30 的基础上将性能再次升级，采用最新的高通骁龙768G移动平台。京东联合小米旗下Redmi品牌、高通以线上发布会的形式让Redmi K30 5G极速版与消费者见面， 5 月 14 日这款新品将在京东独家开售。京东集团高级副总裁、京东零售集团3C家电零售事业