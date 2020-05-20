瑞幸回应裁员传言：正常的人员流动 门店复工率达90%以上

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瑞幸回应裁员传言：正常的人员流动 门店复工率达90%以上

2020-05-20 17:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息：据澎湃新闻报道，今日，有认证为瑞幸员工的用户在社交媒体上表示，瑞幸开始裁员“各部门最低50%，最高90%，赔偿n+1，工作交接时间平均一周”。

对此，瑞幸咖啡回应称，随着公司业务战略调整，个别部门涉及人员的转岗和优化，一些员工离职属于正常的人员流动，主要是在执行 2019 年绩效考核的末尾淘汰机制。对于离职员工，瑞幸咖啡按照国家相关法律进行赔偿。目前全国门店复工率在90%以上，尤其在疫情期间，针对未复工的武汉员工全额发放基本工资。公司员工总体稳定。

瑞幸

此前，因财务造假事件，5 月 15 日，纳斯达克向瑞幸咖啡发出了除牌通知。今日凌晨，瑞幸咖啡董事长陆正耀表示，出乎意料。如果瑞幸退市，面临的困难和压力必将继续加大，但不论怎样，自己都会倾尽全力维持门店运营，竭尽所能挽回股东损失。

此外，还有媒体报道称，瑞幸北京将关 80 家门店。对此，咖啡相关负责人回应称，受疫情等相关因素的影响，瑞幸咖啡确实在进行正常的门店优化，对个别效益不好或客户覆盖重合的门店进行“关停并转”，同时持续新开门店，这也是公司门店战略调整的方向。疫情后全国门店复工超过90%，一切运营正常。

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