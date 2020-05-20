DeepMind开发出新AI系统，可检测出是否患有导致失明的眼疾

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DeepMind开发出新AI系统，可检测出是否患有导致失明的眼疾

2020-05-20 11:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:人工智能公司DeepMind和Google Health 开发了一种AI系统，可以预测最常见的导致失明一种眼疾。

具体的说，该系统用于检测年龄相关性黄斑变性(AMD)，这种疾病在欧洲 60 岁以上人群中发病率超过25%，在美国高达 1100 万人。

这种疾病有两种类型：一种是“干型”，通常只会导致轻度失明;另一种是“湿型”，可能会导致永久性失明。

人工智能，AI

目前，眼科医生通过分析眼睛的3D扫描来诊断AMD。但是分析这些非常详细的图像是非常耗时的。DeepMind的研究人员认为，人工智能能够更快地发现需要紧急治疗的病人的症状，从而及时挽救患者的视力。

研究小组收集2， 795 名诊断为湿性AMD的患者的数据，接着用两个神经网络通过分析3D眼睛扫描和标记检测疾病，这些特征提供有关疾病的线索。该系统利用这些数据来估计病人是否会在未来六个月内发展成湿性ADM。

DeepMind称，该系统能够像人类专家一样预测湿性AMD的发病，在某些情况下甚至还更准确。这一系统无疑可以作为该疾病的早期预警信号。

DeepMind下一步的工作就是验证算法，以便在临床试验中使用。

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