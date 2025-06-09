如何使用 DeepSeek 撰写员工绩效评估？

在员工管理中，专业且人性化的绩效反馈至关重要。三明治法则能让评估既客观又温暖，借助 DeepSeek 强大的语言生成能力，可高效完成高质量的员工季度评估。以下是具体使用教程。

使用工具

工具名称:DeepSeek

工具网址:https://chat.deepseek.com/

使用场景

企业管理

绩效评估

职场沟通

教程操作流程方法

1.进入 DeepSeek 平台:打开浏览器，输入 DeepSeek 网址进入官网，若首次使用，需完成注册登录，以便保存使用记录和个性化设置。

2.输入指令:在 DeepSeek 的输入框中，准确输入指令 “请用三明治法则（肯定 + 建议 + 鼓励）撰写员工季度评估”。为使评估更贴合实际，可补充员工具体工作内容、岗位性质、季度工作成果等信息，例如 “请用三明治法则(肯定 + 建议 + 鼓励)撰写市场部员工小李的季度评估，小李本季度成功拓展3个新客户，策划了2场线上推广活动，但活动转化率未达预期目标” 。

3.生成内容:点击提交或发送按钮，等待 DeepSeek 基于输入指令和补充信息，生成员工季度评估内容。DeepSeek 会从肯定员工成绩入手，再给出针对性建议，最后予以鼓励，完成符合三明治法则的评估撰写。

4.优化调整:仔细阅读 DeepSeek 生成的评估内容，检查是否符合员工实际工作表现和公司评估要求。若存在表述不够准确、建议缺乏可行性等问题，可返回输入框，调整指令再次生成，或手动修改完善评估内容，直至达到满意效果。

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