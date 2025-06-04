如何使用 DeepSeek 生成行业分析报告？

导语

在当今信息爆炸的时代，快速、准确地获取行业信息并生成专业报告对于企业决策、市场分析等至关重要。DeepSeek 作为一款强大的 AI 工具，能够帮助我们高效地完成行业报告的生成。本教程将详细介绍如何使用 DeepSeek 生成行业报告。

使用工具

工具名称:DeepSeek

免费工具网址:https://chat.deepseek.com/

使用场景

行业研究

市场分析

战略决策

教程操作流程方法

1.注册与登录:打开 DeepSeek 官方网站，登录成功后，进入 DeepSeek 主界面。

2.输入指令+附件:在输入框中输入指令 “用金字塔原理撰写 xx 行业趋势分析”，并附上最新政策截图”。这里的 “xx 行业” 需替换为你实际要研究的行业，比如AIbase这里选择的是 “汽车行业”。

3.等待生成:点击 “发送” 或 回车键，DeepSeek 会开始根据指令生成行业报告内容。等待过程中，注意观察进度条，生成时间根据内容复杂程度而定，简单指令可能几秒完成，而行业报告这种复杂内容可能需要几分钟时间。

4.结果查看与调整:DeepSeek 生成报告后，仔细查看内容。若报告篇幅过长或过短，可要求 DeepSeek进行“扩写”“精简” 调整。

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