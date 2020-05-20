瑞幸回应摘牌：出乎意料 相信最终调查能给出公正评价

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息：今日凌晨，针对纳斯达克发出的退市通知，瑞幸咖啡董事长陆正耀发布声明道歉称，再次向广大投资人、全体瑞幸员工和客户诚挚道歉!相信最终的调查能够给所有人一个客观公正的评价。

陆正耀表示，纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料。自己的风格可能太激进，企业跑的太快，也导致很多问题，但绝不是以“概念做局”去欺骗投资人。创业以来，自己的钱几乎全部投入到了实体企业中，质押瑞幸咖啡股票所得资金，也全部用于支持旗下各个企业的经营发展，没有用于个人挥霍，更没有转移资产。

陆正耀称，如果瑞幸退市，面临的困难和压力必将继续加大，但不论怎样，自己都会倾尽全力维持门店运营，竭尽所能挽回股东损失。

4 月 2 日，瑞幸咖啡发布公告称，公司coo刘剑及其下属等 4 位管理人员，涉嫌财务数据造假，导致公司 2019 年第二季度到 2019 年第四季度虚增了 22 亿人民币销售额。

4 月 7 日，美股开盘前，瑞幸咖啡宣布停牌，等待更多消息披露。截至当时瑞幸咖啡股价报4. 39 美元，跌幅18.4%，总市值11. 11 亿美元。

今日凌晨，纳斯达克表示，计划于美国东部时间 5 月 20 日上午 7 点(北京时间 5 月 20 日晚上 7 点)恢复瑞幸咖啡的交易。但在 5 月 15 日，瑞幸咖啡收到了纳斯达克的除牌通知。