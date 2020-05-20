这个网站靠提供“人员搜索”服务，用户超1500万，月入600万美元

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这个网站靠提供“人员搜索”服务，用户超1500万，月入600万美元

2020-05-20 08:50 · 稿源：站长之家
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Spokeo一个提供人员信息搜索服务平台，帮助超过 1500 万用户每月搜索他人信息和联系他人。Spokeo将超过 140 亿份记录整理成易于理解的报告，让用户更快的获取想要的人员资料。可以说Spokeo相当于一个“强大的人肉搜索引擎”。

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Harrison是Spokeo的CEO和联合创始人，这哥们在斯坦福大学读本科时，学习了电气工程和经济学，之后又在斯坦福大学攻读电子工程硕士学位。

2006 年，Harrison和几位大学室友在自家的地下室里开始构建Spokeo，成员包括首席技术官迈克·戴利(Mike Daly)和首席信息官埃里克·梁(Eric Liang)。

靠提供人员搜索服务，月入600万美元

最初，Spokeo只是一个社交网络聚合器，帮助用户将当时可用的大量社交网络信息整合到一个有组织的订阅源中，其中包含他们朋友更新的内容。

虽然聚合社交网络信息可以带来流量，但很少有人愿意付费，Harrison团队开始面临资金吃紧的问题。后来他们把网站从售卖广告转变为付费订阅模式后，发现很多用户会花钱搜索别人的信息，而不是聚合社交网络发布的内容。

Harrison意识到，Spokeo具备的人员搜索功能比提供聚合新闻内容有意义得多。 2008 年，他们将Spokeo开发重点转向了提供“社交搜索引擎”功能，并于 2010 年进军人员搜索市场。随着Spokeo搜索不断完善，其业务不断的增长，目前每个月创造 600 多万美元的收入，帮助 1500 多万用户。

自 2008 年推出社交搜索引擎以来，Spokeo已经添加了大量的数据和搜索功能。我们现在从财产记录、犯罪记录等其他公共记录中收集了超过 140 亿的记录，为用户提供日常的情报信息。

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Spokeo的用户可以分为两个群体，其中一个群体主要使用Spokeo来寻找他们失联已久的家人或朋友，或寻找新的销售线索。另外一个群体则使用Spokeo来研究人们约会对象或打击欺诈，确保对方信息的真实性。

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Spokeo主要从知名数据合作伙伴以及公共网络获得数据。为了尊重不同人对隐私保护不同看法，该平台提供了最简单的退出功能(注：也就是允许人们在平台删除自己的数据)，以及身份管理和保护功能。

一开始每天收入4 美元，还不够交电费

与硅谷的大多数互联网初创公司不同，Harrison团队并未从风投那里拿到资金，唯一的投资者就是他们的父母和亲戚。

2008 年，在他们找到一个可持续的商业模式之前，有两次几乎花光了所有的钱。

一开始，他们试着通过广告来赚钱，但是每天的收入只有 4 美元，但是还不够付每天的电费。

社交数据可能会获得大量流量和，但它不如专业内容有价值。随着广告技术变得越来越复杂，并不是所有的页面都有同等的价值，Spokeo页面内容广告变现非常低，每天只有 4 美元。

幸运的是，Harrison有一个钱包够硬的并且支持他的父亲。在Harrison第一次用光所有钱的时候，他父亲再度伸出援助之手，并鼓励他们要坚持下去。从那之后，Spokeo发展得越来越顺利了。

靠SEM推广获取用户

新成立的公司需要在资金耗尽之前找到适合产品市场的产品，因此快速迭代产品和制定营销计划是至关重要的。

例如，Harrison一开始是购买谷歌搜索引擎营销(SEM)服务获取用户，主要问题在于SEO需要花比较长的时间来建立和优化。

当Spokeo还是在做社交网络聚合时，并没有太多的竞争对手。Spokeo开始进军人员搜索领域时，竞争就非常激烈了。Harrison解决这一问题的方式是，从细节做起，提供一些独特的东西。

Harrison发现最初的产品市场适合社交搜索功能，于是增加了其他功能，如反向电话查询，人员搜索和地址搜索，以扩大到其他市场纵向。

人员搜索是一个独特的的市场，拥有各种类型的客户。随着时间的推移，Harrison团队决定扩大SEM付费营销预算，包括投放了超过 50 万的关键词。

另外，Harrison团队非常注重顾客的声音，Spokeo第一个核心价值是“感同身受地倾听”，因此总是倾听客户和队友的反馈。在这个过程中，他们不断收集客户的意见、发现缺陷报告、测试新产品创意，以及使用电子邮件调查和客户满意度。

Spokeo之所以能取得成功的一个主要原因是能够随着环境的变化快速调整业务。比如发现销售广告一天只能赚 4 美元，就改成数字订阅收费模式，这是值得很多创业者学习的地方。

注：本文内容参考自starterstory，原文内容《Pivoting From Social Media Aggregator To $6M/Month People Search Tool

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