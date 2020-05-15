微信红包生成器App遭腾讯巨额索赔 一审被判赔偿75万元

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息：近日，广东省深圳市南山区人民法院审结了腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司诉深圳市某网络科技有限公司著作权侵权及不正当竞争纠纷系列案。

原告腾讯称，被告某网络公司运营的“某截图”网站(www.***jietu.com)以及“微信对话生成器”、“玩截图”、“微信聊天生成器”、“微商截图神器”、“截图神器”、“微信对话截图”、“微商截图王”、“微商”、“对话生成器”等 9 款手机应用软件可以让用户通过自行编辑生成包括微信首页、微信对话、微信红包、微信转账、微信钱包、好友申请等一系列与微信场景界面相同或实质性近似的虚假界面截图。上述界面中包含与两原告享有权利的“微信表情、微信支付图标、微信红包详情页、微信红包气泡、微信图标”完全相同或仅有细微差别的图案。被告在涉案网站和应用软件中宣称“微商都在用的营销神器”“聊天转账效果100%一致”，并发布制作虚假截图的教学视频或指南。两原告认为，被告的行为侵犯了其著作权并构成不正当竞争，起诉要求被告立即停止侵权、消除影响并赔偿损失。

被告辩称，其开发的“某截图”等系列软件是一款图片编辑软件，不构成著作权侵权或不正当竞争行为。

南山法院经审理认为，涉案“微信表情、微信支付图标、微信红包详情页、微信红包气泡、微信图标”在颜色与线条的搭配、比例，图形与文字的排列组合等方面均体现出一定的个性化选择和独创性表达，具有审美意义，构成美术作品，受著作权法保护。被告未经许可，在其经营的“某截图”网站及涉案九款应用软件中均提供了与两原告享有权利的作品完全相同或仅有细微差别的图案，使前述软件用户可以在其选定的时间和地点获得与涉案美术作品相同或实质性近似的页面，侵害了原告依法享有的信息网络传播权，应当承担相应的民事责任。

综上，法院判决被告深圳市某网络科技有限公司立即停止在涉案应用软件中侵害原告腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司信息网络传播权的行为，立即停止在涉案应用软件中的不正当竞争行为，并向原告腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司赔偿经济损失及合理开支共计 75 万元。

一审宣判后，原、被告均未上诉。