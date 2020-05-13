中通回应暂停武汉部分地区快递业务：消息不实

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中通回应暂停武汉部分地区快递业务：消息不实

2020-05-13 09:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息：今日，就“暂停武汉部分地区快递业务”的传言，中通方面发布声明回应称，相关信息现已证实为不实信息。该信息对社会公众造成恐慌，对中通公司造成巨大负面影响，中通快递湖北省管理中心对此予以强烈谴责，并将依法追究相关单位和责任人的法律责任。

中通表示， 武汉中通自 3 月恢复运行以来，业务量稳步提升，目前全市快递业务已全部恢复，所有网点的寄递业务均正常开展。中通快递将在做好疫情防控的基础上，努力提升服务质量，全力支持各行各业复工复产，全力满足市民寄递需求，为武汉市的发展贡献应有力量。

中通快递 (2)

以下是湖北中通声明全文：

声明

湖北中通

5 月 12 日，有第三方物流公司假借中通名义，造谣称武汉部分区域因新冠病毒影响暂停快递揽派业务，相关信息现已证实为不实信息。该信息对社会公众造成恐慌，对中通公司造成巨大负面影响，中通快递湖北省管理中心对此予以强烈谴责，并将依法追究相关单位和责任人的法律责任。

武汉中通自 3 月恢复运行以来，业务量稳步提升，目前全市快递业务已全部恢复，所有网点的寄递业务均正常开展。

中通快递将在做好疫情防控的基础上，努力提升服务质量，全力支持各行各业复工复产，全力满足市民寄递需求，为武汉市的发展贡献应有力量。

中通快递湖北省管理中心

二〇二〇年五月十二日

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