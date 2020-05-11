上海市消保委回应丰巢超时收费：快递入柜 需经消费者同意

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上海市消保委回应丰巢超时收费：快递入柜 需经消费者同意

2020-05-11 19:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息：今日，针对“丰巢快递柜超时收费”一事，上海市消保委发布自己的观点。上海市消保委称， 2019 年市消保委收到反映快递送达不到位共 624 件，占快递类投诉的13.9%。涉及到的企业 43 家，占总体的23.8%。其中反映较多的就是未经消费者同意，快递员擅自将快递件放入寄存柜。

上海市消保委认为：

一、快递公司将快递件放入快递柜，都应征得消费者的明确同意

在快递件放入快递柜前，快递公司应当明确告知消费者相关情况及法律后果，并征得消费者明确同意。每一单快递都属单独合同，都要得到消费者的明确同意，做到“一单一物一确认”。如快递公司未经消费者同意擅自将快递件放入快递柜行为的，消费者可以向消保委投诉。

丰巢

二、利用物业共用部位从事快递柜经营的，应当征得业主大会同意

物业共用部位属于全体业主所有，也应当服务于全体业主。快递柜经营企业利用小区物业共用部位从事快递柜经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业(物业公司)的同意后，按照规定办理有关手续。

三、快递柜的收费和交易条件应当公平合理

对于在居民小区占据独占地位的快递柜经营企业，其收费和交易条件的设定应采取合理的方式，广泛征询所有业主的意见，从而充分保障消费者的公平交易权。

在疫情期间，很多小区通过设置公共快递架，免费暂存快递，为业主提供了便利。消费者也普遍认为这种做法非常好。据此，上海市消保委建议本市居民小区多设立一些免费的公共快递架，满足消费者的现实需求。

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