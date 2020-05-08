报告：五一阿里零售平台夜间购物成交金额占比达39.8%

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 阿里最新资讯 > 正文

报告：五一阿里零售平台夜间购物成交金额占比达39.8%

2020-05-08 19:48 · 稿源：站长之家

今天阿里研究院发布《数字点亮夜经济(2019)》，报告显示2020 年五一假期，阿里零售平台夜间购物成交金额占比达到39.8%，同比去年上涨3. 9 个百分点。

购物 直男经济 网购 消费者

该报告选取了 12 个具有代表性的大中型城市(包括北京、哈尔滨、西安、成都、重庆、济南、上海、武汉、长沙、杭州、广州、深圳)，通过大数据分析发现， 12 个城市消费夜化度为43%(即夜间消费占比)，其中，夜间餐饮消费占比近 4 成，夜间文娱消费占比近 5 成，夜间网购消费占比超 4 成。 12 个城市夜经济便利度为57%(即夜间供给端活跃度)，其中，夜间餐饮商家活跃度为 4 成，夜间出行活跃度超 9 成，夜间商户支付活跃度近 4 成。

阿里巴巴大数据发现， 12 个城市的夜经济活跃度，总体呈南高北低态势，其中深圳、广州、长沙夜经济活跃度显著高于其他城市。有关城市政府部门要不断优化营商环境，加大城市数字基础设施建设投入，合理布局无接触设施，增加标准化、场景化、年轻化、便利化服务供给，为重振地方夜经济，营造良好外部环境。

阿里研究院给出了重启夜经济建议

一是大力发展“非接触经济”，鼓励商家拓展外卖、外送等服务，拓“餐饮外卖”为“万物外卖”。

二是培育“露天消费”场景，打造夜市、夜游、美食街等露天消费场所。

三是激发“小店”活力，依托饿了么、支付宝等平台，发放“小店”夜间时段优惠券，通过线上、线下结合方式，帮助小店渡过难关。

0.jpg

2.jpg

3.jpg

网友热搜:

阿里淘公仔阿里众包一天能挣多少阿里真的从魅族撤资吗阿里云负载均衡slb阿里云认证证书有用吗阿里巴巴成功的关键因素阿里指数官网的网址京东阿里合作阿里巴巴全球十大网商2019京东能超过阿里
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 阿里零售通发起“护小店、稳就业” 品牌联盟倡议，已有50多品牌参与

    4 月 15 日，阿里零售通宣布发起“护小店、稳就业”品牌联盟倡议，希望通过提升小店数字化运营能力、推出快速优惠的金融政策缓解小店资金压力、稳定货品价格、帮助小店开辟线上新渠道等四大措施，帮助百万小店渡过难关。据阿里方面介绍，倡议发布当天，已有超过 50 个国内外品牌参与，其中包括雀巢、宝洁等品牌。

    阿里巴巴 阿里零售通

  • 互融云 新零售电商解决方案：未来没有电子商务，只有新零售

    步入 2020 年，从各种统计数据可以发现新零售时代已来为什么这么说呢?我们从用户流量的角度可以发现，传统零售行业流量消失，成本上涨，难以为继。只要稍微注意一下就会发现，每天都会看到街上大量的店铺在转让，然后一批新的店主加入。很多人都不明白，为什么开店不容易还有那么多人还前赴后继，不怕亏本吗?创业有风险，开店当然也有风险，但也是快速改变命运的方式，有的是觉得自己不同寻常，有的也是没有选择，养家糊口啊，就这

    新零售电商

  • 拼多多认购国美零售2亿美元可转债

    拼多多宣布，将认购国美零售发行的 2 亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%。如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12. 8 亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。

    拼多多 国美零售

  • 盒马加速布局，生鲜新零售如何“中场进阶”？

    一场突如其来的疫情，让餐饮、旅游等行业都陷入了危机，至今，在已经恢复了生机的市场下，都还没完全缓过来。但生鲜新零售，却上演了商场的“反转”剧情。2019年底，随着呆萝卜、妙生活、吉及鲜等平台的黯淡离场，这个原本该有无穷想象力的行业，进入了危机四伏的局面，市场对生鲜新零售的质疑声一浪接一浪。

    盒马 新零售 营销

  • 品牌零售行业智能用户运营3部曲

    数字零售和电商演变至今，已经从数字零售1. 0 模式进化到目前的3. 0 模式，各阶段的运营重点也在不断变化。在如今的3. 0 阶段，品牌零售行业如何实现业绩高效增长呢?

    新零售 网络零售 运营经验

  • 国美零售：完成与拼多多可转债认购的交割

    4 月 28 日消息，国美零售今日发布公告称，拼多多 2 亿美元可换股债券战略投资已经完成交割手续，战投资金已到账。

    拼多多 国美零售

  • 国美消费金融服务可以无缝嵌入到零售服务中

    金融本身属于服务领域，在新的消费模式下，国美金融在国美零售客户整体服务中提供金融服务和金融产品。国美金融始终致力将线上线下融合、打通，将国美线上线下的客户引到国美金融的平台，用互联网金融的方式为其提供金融服务。作为普惠金融的重要主体之一，消费金融日益成为助力实体经济发展的显著力量。国美金融相关负责人认为，消费金融以促进消费升级为初心，实现以科技为驱动、场景为依托，在一定程度上可提升金融服务的可获得

    国美消费金融服务

  • 开域集团护航复工复学，走出疫情继续探索新零售

    5 月的中国，随着新冠疫情已经得到了有效控制，各地复工复学的脚步也在不断加快。受此影响的各行各业和广大学生们无不想尽快回到过去熟悉的生活节奏中去。这次疫情是一场不小的考验，但对开域来说，也是充分体现自我价值的一大机遇。4 月 27 日，开域集团CEO施侃与韩国上市咖啡品牌Twosome Coffee(途尚咖啡)CIO及CMO在韩国首尔Twosome总部会面，就开域新零售门店数字化解决方案在韩国的部署举行了商务洽谈。开域深度解析了新零售解

    新零售

  • 神策数据：品牌零售行业数据驱动业务指南，全新上线！

    今日，神策数据重磅推出品牌零售行业数据驱动业务指南! 在数字化时代，先人一步的品牌商和零售商都意识到，“以消费者为中心”和“数据驱动”就是企业增长的两大核心战略。品牌零售行业的运营模式正在从“以货为主”转向“以人为本”，从过去粗放的消费者运营转向基于大数据的全渠道精细化运营。 神策数据的品牌零售行业数据驱动业务指南，基于为麦当劳、屈臣氏、丝芙兰、中国东方航空、永辉等数十家品牌零售头部客户提供服务的丰

    神策数据 品牌零售

  • 北汽神州优车合作 打造汽车产业新零售模式

    近日，北汽集团与神州优车集团联合宣布，双方将通过车辆采购、汽车新零售、技术合作、大数据以及金融服务等方式达成全面战略合作。

    北汽 神州优车 新零售

  • 码隆科技的联合探索策略丨专注零售，放眼世界

    作为历史上最为悠久、传统的行业之一，零售行业已经形成完整和成熟的产业链与格局。作为新兴的 AI 技术提供方，如何以合理的方式切入，在不影响整体零售行业架构的前提下，辅助其进行数字化转型，是关注度非常高的问题。AI 技术如何更好赋能零售行业？基于多年探索经验，我们认为有以下三个重点：首先，切忌幻想场景，而是应积极探索和获取行业洞察，关注零售商所关注的，服务核心痛点；其次，需要储备足够的研究、工程、产品实力?

    码隆科技

  • 国美零售：完成与拼多多2亿美元可转债认购的交割

    国美零售​发布公告称，认购协议项下的先决条件已全部达成，并于 2020 年 4 月 28 日落实。本金总额为 2 亿美元的债券已根据认购协议的条款及条件发行予Nook Holding Co.， Ltd。 4 月 19 日，拼多多宣布将认购国美零售发行的 2 亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%。

    国美零售 拼多多

  • 小程序卖货将占线下零售市场规模的30%-40%！

    驿氪创始人闵捷对见实说，未来小程序的商业化生态，会占到整个线下零售体量的30%-40%。我们是因为微信小程序直播这个话题而约到一起。这家新零售SaaS服务商一直看好小程序在私域中产生的价值，看好业务全面线上化爆发出的新机会。

    小程序 新零售 SaaS

  • 视达 x 英特尔 | 战略合作全面升级 共建智慧零售

    近日，SandStar视达凭借AI智能零售系列解决方案顺利通过英特尔市场评估、MRS委员会评审会议等一系列考核，成为英特尔MRS合作企业之一。英特尔MRS，即Market Ready Solution，全称为英特尔物联网行业整体解决方案。英特尔于 2018 年提出，旨在通过挖掘不同行业内已落地、并经过市场验证可推广部署的优秀解决方案，来建立英特尔的物联网产业链生态圈。成为英特尔MRS合作伙伴的一员，代表SandStar视达在AI+智能零售领域获得的超高认可

    视达 英特尔

  • 阿里巴巴：上海“五五购物节”将为消费者节省20亿元

    今日，阿里巴巴表示上海“五五购物节”期间将帮上海消费者节省 20 亿。今日，上海出台《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》，并举办“五五购物节”。

    阿里 购物

  • 贝索斯旗下商业太空公司蓝色起源开设在线零售

    亚马逊创始人杰夫·贝索斯旗下商业太空公司“蓝色起源”(Blue Origin)开设了自家在线零售店（(https：//shop.blueorigin.com/)）。该在线零售店提供蓝色起源品牌的服装、帽子和配件，如水瓶、咖啡杯和行李牌等。用户可以使用Amazon Pay来处理订单。

    蓝色起源 太空公司 贝索斯

  • 微软加速器校友码隆科技携手沃尔玛，以AI赋能零售

    近日，微软加速器加速计划校友企业码隆科技与沃尔玛中国 Omega 8 战略创新平台共同打造的自服秤图像识别解决方案 RetailAI? Fresh 正式发布，并计划在年内落地全国百家门店。该系统基于码隆科技最新的弱监督学习人工智能算法打造，不仅能够实时识别称重商品，还支持隔袋识别、自主上新等前沿功能，为沃尔玛实现降本增效，并显著提升顾客购物体验。码隆与沃尔玛合作 将AI落地实体门店随着零售行业拥抱数字化变革，不仅有更多新兴技?

    微软加速器 码隆科技

  • 疫情之下宠物门店亟需转型！骨米宠物开启川渝线上新零售

    据《 2019 年宠物行业白皮书》调查显示，去年全国城镇宠物犬猫数量达 9915 万只，与 2018 年相比增幅高达8.4%，城镇养宠消费市场规模的增幅甚至高达18.5%。(数据来源: 2019 年中国宠物行业白皮书)足以见得，我国的宠物行业及其相关产业虽然起步较晚，但是因为有着庞大的养宠人群和消费潜力存在，中国宠物行业已经进入了高速发展时期。最直观的表现就是，我们可以发现近年来城镇中的宠物店或宠物用品店如雨后春笋般拔地而起。然而值

    新零售

  • 瞄准五千亿级别市场 十荟团打造零售第三极

    （十荟团董事长陈郢）编者按：本文为创业邦原创报道，作者林翠萍，未经授权禁止转载。8830万美元，2020开年初十荟团的最新一轮B轮融资，给社区团购——这个在2019年经历了大起大落、持续“暴雷”、加速洗牌的赛道再次注入一剂强心剂。孵化于有好东西的十荟团成立于2018年6月，以社区为入口，瞄准家庭日常消费场景，提供社区果蔬、生鲜及家居用品。由有好东西创始人陈郢，和原爱鲜蜂高级副总裁王鹏二人联合创始，并出任联席CEO。凭?

    十荟团

  • 连续3年燕窝零售额全球第一，燕之屋获得权威肯定

    近日，燕之屋获得世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor International)颁布的“2017- 2019 连续 3 年燕窝零售额全球第一”和“2017- 2019 连续 3 年燕窝零售额全球领先”的双项权威认证，登上全球包装燕窝品牌零售第一的冠军宝座(包装燕窝主要包含:包装干燕窝、包装即食燕窝、包装鲜炖燕窝)。燕之屋，再次用实力与实际证明自己作为“燕窝专家与领导品牌”的地位不可撼动。图:燕之屋在全球燕窝零售市场地位认证“全球第一”图:

    燕窝零售
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM