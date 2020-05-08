报告：五一阿里零售平台夜间购物成交金额占比达39.8%

今天阿里研究院发布《数字点亮夜经济(2019)》，报告显示2020 年五一假期，阿里零售平台夜间购物成交金额占比达到39.8%，同比去年上涨3. 9 个百分点。

该报告选取了 12 个具有代表性的大中型城市(包括北京、哈尔滨、西安、成都、重庆、济南、上海、武汉、长沙、杭州、广州、深圳)，通过大数据分析发现， 12 个城市消费夜化度为43%(即夜间消费占比)，其中，夜间餐饮消费占比近 4 成，夜间文娱消费占比近 5 成，夜间网购消费占比超 4 成。 12 个城市夜经济便利度为57%(即夜间供给端活跃度)，其中，夜间餐饮商家活跃度为 4 成，夜间出行活跃度超 9 成，夜间商户支付活跃度近 4 成。

阿里巴巴大数据发现， 12 个城市的夜经济活跃度，总体呈南高北低态势，其中深圳、广州、长沙夜经济活跃度显著高于其他城市。有关城市政府部门要不断优化营商环境，加大城市数字基础设施建设投入，合理布局无接触设施，增加标准化、场景化、年轻化、便利化服务供给，为重振地方夜经济，营造良好外部环境。

阿里研究院给出了重启夜经济建议

一是大力发展“非接触经济”，鼓励商家拓展外卖、外送等服务，拓“餐饮外卖”为“万物外卖”。

二是培育“露天消费”场景，打造夜市、夜游、美食街等露天消费场所。

三是激发“小店”活力，依托饿了么、支付宝等平台，发放“小店”夜间时段优惠券，通过线上、线下结合方式，帮助小店渡过难关。