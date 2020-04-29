谷歌公布iOS一系列安全漏洞 已报告给苹果各自负责方

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谷歌公布iOS一系列安全漏洞 已报告给苹果各自负责方

2020-04-29 21:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:据外媒报道，日前，谷歌旗下安全团队Project Zero再次为苹果公司挑错，公布了一系列可能为黑客提供入口点的基本漏洞。

这些漏洞使得基本的系统处理可能会被利用，从而为黑客攻击打开大门。谷歌称已将这些漏洞报告给了苹果或各自的负责方，如今这些漏洞已被修复。

苹果

事实上，在过去的一周里，苹果就被发现了两个安全问题。一份安全报告声称，一封恶意制作的电子邮件，可能导致苹果自家的邮件应用程序崩溃，同时为进一步的攻击打开了后门，然后自然就是病毒文本炸弹。

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