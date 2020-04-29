谷歌公布iOS一系列安全漏洞 已报告给苹果各自负责方

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:据外媒报道，日前，谷歌旗下安全团队Project Zero再次为苹果公司挑错，公布了一系列可能为黑客提供入口点的基本漏洞。
这些漏洞使得基本的系统处理可能会被利用，从而为黑客攻击打开大门。谷歌称已将这些漏洞报告给了苹果或各自的负责方，如今这些漏洞已被修复。
事实上，在过去的一周里，苹果就被发现了两个安全问题。一份安全报告声称，一封恶意制作的电子邮件，可能导致苹果自家的邮件应用程序崩溃，同时为进一步的攻击打开了后门，然后自然就是病毒文本炸弹。
站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:据外媒报道，日前，谷歌旗下安全团队Project Zero再次为苹果公司挑错，公布了一系列可能为黑客提供入口点的基本漏洞。
这些漏洞使得基本的系统处理可能会被利用，从而为黑客攻击打开大门。谷歌称已将这些漏洞报告给了苹果或各自的负责方，如今这些漏洞已被修复。
事实上，在过去的一周里，苹果就被发现了两个安全问题。一份安全报告声称，一封恶意制作的电子邮件，可能导致苹果自家的邮件应用程序崩溃，同时为进一步的攻击打开了后门，然后自然就是病毒文本炸弹。
3日，就近日爆出的安全及隐私问题，Zoom首席执行官袁征道歉称，“我们意识到，Zoom没有达到社区对隐私和安全的期望，这也没有达到我们自己的要求。对此，我深表歉意，同时我们也正在努力解决。”
Zoom公司 CEO 袁征周四就该平台出现的安全漏洞事件竞选道歉，并称公司正在采取的措施来解决这些问题。收该消息影响，Zoom公司周四收盘报每股121. 93 美元，当日下跌11%。袁征还称，Zoom的用户数量激增，从去年 12 月的每天约1， 000 万人增至今年 3 月的每天 2 亿人。
4月8日周三，Zoom首席执行官袁征在YouTube进行了两个多小时的直播，他在直播时就最近影响Zoom应用的一系列安全漏洞向用户致歉。袁征介绍了Zoom最近的隐私更新，并承诺将严肃对待任何问题。本周早些时候，Zoom推出了一系列改革措施，防止“轰炸”以及其他对该服务的骚扰。
微软声称已经开发出一种系统，在测试中区分安全漏洞和非安全漏洞准确率达99%，并且识别出关键的、高优先级的安全漏洞准确高达97%。在接下来的几个月里，微软计划在GitHub上开源这个方法，以及一些示例模型和其他资源。
日前，网络安全公司ZecOps公布了存在于iPhone/iPad邮件应用中的漏洞，认为可能已被黑客暗中利用 8 年， 5 亿用户正面临风险。
在疫情期间，视频会议平台Zoom用户快速的同时多次曝出安全隐私问题，为此该公司已聘请Facebook前安全主管Alex Stamos担任顾问。为了解决安全方面的担忧，Zoom还启动了一项为期 90 天的计划，并成立了一个CISO委员会，成员包括汇丰(HSBC)、NTT Data、Procore和Ellie Mae的首席信息安全官，讨论隐私、安全和技术问题。
今天早些时候，旧金山的网络安全公司ZecOps表示，他们在对客户设备进行例行的数字取证时，发现了默认的iOS和iPadOS邮件应用中的两个漏洞。经过进一步的调查，他们发现了有针对性的攻击证据，他们在周三的一份报告中概述了这两个漏洞。
据 9to5Mac 报道，安全人员 ZecOps 在 iOS 邮件应用中发现两个零日漏洞，苹果已在 iOS 13.4.5 的最新测试版中进行了修补。
前微软已经表示，将在 5 月推出 2020 年首个Windows10 大更新，这也引起了众多用户的关注，而为了减少出错的可能，其正在大规模内测中。
周二的时候，谷歌公布其在苹果公司的图像 I/O 中发现了当前已被修复的一些 bug 。对于该公司的平台来说，Image I/O 对其多媒体处理框架有着至关重要的意义。ZDNet 报道称，谷歌旗下 Project Zero 团队在周二概述了该漏洞的诸多细节。若被别有用心者利用，或导致用户遭遇“零点击”攻击。
总部位于旧金山的网络安全公司ZecOps4月22日宣布，该公司已经发现了两个影响苹果iPhone上邮件应用程序的安全漏洞，此前Motherboard和华尔街邮报也曾对此报道。
严重的新冠疫情让谷歌和苹果这两家科技巨头走在了一起！日前，苹果和谷歌宣布了一项合作计划，两家公司将合作提供工具，以帮助追踪冠状病毒的传播。
以用户为中心，精进服务不止步。近日，为不断强化用户信息安全、提升服务体验，向日葵针对iOS主控端进行了系列更新和优化，新增登录验证、适配iPad原生键盘、追加魔兽世界键位等，实现了版本服务的再升级。 适配iPad蓝牙键鼠，让远程操作更方便 针对iPad用户，向日葵iOS主控端V10.0. 0 适配了iPad原生蓝牙键盘、GT鼠标、飞智键鼠等，通过外接键鼠让iPad秒变PC，对于很多在平板上远程办公的用户来说，不但解放了双手，也让远程控制
近日，针对“邮件漏洞”，苹果回应称，目前已开发修复程序，会在即将发布的更新中推出。此前，ZecOps发现苹果邮件应用中存在两个漏洞，黑客可利用漏洞向用户发送通过专门制作的电子邮件
Alphabet旗下谷歌公司在4月8日本周三以安全顾虑为由，禁止员工在笔记本上使用Zoom视频会议应用。谷歌发言人何塞·卡斯塔内达(Jose Castaneda)表示：“我们的安全团队最近通知使用Zoom桌面客户端的员工，不能再在公司电脑上运行该应用，因其不符合员工使用应用的安全标准。”他补充称，谷歌仍将允许员工通过移动应用和浏览器使用Zoom。
一向以安全著称的苹果iOS系统今天被扒出一个致命的安全漏洞，影响iPhone/iPad邮箱应用、iOS6 及以上所有版本系统，有证据表明至少有 6 次安全入侵利用了此漏洞，甚至可能已被黑客暗中利用了 8 年之久， 5 亿多用户正面临风险。
4月23日，位于美国旧金山的ZecOps安全公司公开了苹果iPhone存在的邮件漏洞，该漏洞可能导致黑客远程入侵iPhone设备，达到修改、删除iPhone数据的目的，对于该曝光的漏洞，苹果官方也承认其存在，并表示已经要推出补丁来修复。
在全球趋向没有战争的和平年代，互联网领域却在随时上演着一幕幕没有硝烟的攻防战。企业应用、个人信息乃至巨额财产……在网络世界稍有不慎就会造成不可逆的损失。值得庆幸的是，这场战争中有一群身经百战的安全卫士，他们可以在用户遭受威胁时化身网络超级英雄，在帮助用户挽回损失的同时，协助执法机构将黑客绳之于法。接下来，小编就用一次真实案例展示这些网络卫士如何帮助用户化险为夷。背景2019 年 12 月 16 日，Check Point
iOS 13. 4 正式版发布( 3 月 24 日)已经一周，据外媒报道，iOS 13.4. 1 将很快开始面向开发者和内测用户推送，并在 4 月份转正。
4月8日凌晨，苹果公司正式推送了iOS13.4.1正式版系统，本次更新的iOS13.4.1系统具体更新了哪些内容呢，以下我们来看下具体的更新内容介绍。