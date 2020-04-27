鼠绘漫画网因转载盗版《海贼王》等漫画 鼠绘君被判3年罚8万

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鼠绘漫画网因转载盗版《海贼王》等漫画 鼠绘君被判3年罚8万

2020-04-27 09:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：据上海徐汇法院公众号报道， 4 月 24 日，徐汇法院知识产权审判庭开庭审理了一起转载《航海王》《排球少年》盗版漫画的案件，被告人王某（鼠绘君）被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元。同时，没收查获的涉案赃证物品。

日本，秋叶原，日语，动漫

法院介绍称，王某是一名漫画爱好者。除了日常追更外，王某还运营着一家漫画网站（鼠绘漫画网）和一个漫画主题的微信公众号。 2017 年，王某在寻找《航海王》最新话的过程中，发现了一个境外网站，这个网站将海外最新发行的漫画进行汉化，随后立即发布出来，相比于国内正版作品发行总会提前几天。发现上述境外网站后，王某将自己运营的漫画网站链接到这个境外网站，每周在国内正版发行的前几天，就会通过网站跳转的方式，将《航海王》中文版漫画《海贼王》、《排球少年》中文版漫画《排球》盗版资源更新发布。

同时，王某还将《海贼王》盗版漫画链接到自己运营的漫画微信公众号，供用户点击观看。为防止被人察觉，等到国内正版漫画上线后，王某再将之前的盗版链接替换为国内正版漫画链接。两年多的时间里，王某通过这种方式共链接《海贼王》《排球》漫画 1300 余部，其中链接的盗版《海贼王》漫画第958、959、 960 话阅读量均在十万以上。同时，王某还在网站中加入百度广告联盟、在微信公众号中开通广告服务，收取广告费，最终获利数万元。

法院经审理后认为，被告人王某以营利为目的，未经著作权人许可，复制并通过信息网络向公众传播他人漫画作品后牟利，按照传播他人作品的实际被点击数计算，属于有其他特别严重情节，其行为已构成侵犯著作权罪。考虑到王某自愿认罪认罚、赔偿被害公司经济损失等行为，最终上海徐汇法院判决王某犯侵犯著作权罪，判处其有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。查获的涉案赃证物品予以没收。

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