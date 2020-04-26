淘宝特价版商家总数已超120万，月增商家达10万

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淘宝特价版商家总数已超120万，月增商家达10万

2020-04-26 14:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息：今天，第一财经商业数据中心发布了《 2020 中国产业带数字化发展报告》。报告指出，受疫情影响，数字化成为产业带商家复工复产并实现恢复增长的主要动力，越来越多的传统加工制造和外贸企业开始通过互联网直接向消费者销售。

数据显示，淘宝特价版上线一个月内，已有超过 10 万商家新入驻，其中工厂店的数量达4. 5 万家。目前，淘宝特价版上的商家总数超过 120 万家，工厂直供店铺占比达41%，这意味着，已有超过 50 万的产业带工厂在淘宝特价版开店。

3 月以来，淘宝特价版平台上 22 个省份的商家活跃度超过了疫情之前水平，广东、浙江、江苏商家活跃度更高。

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在刚刚过去的天猫3. 8 女王节期间，产业带商家收获超过 4500 万单订单，其中C2M定制商品的订单量同比增长超370%。淘宝特价版的特搜商品数据显示，除了纸巾、垃圾袋等低单价家居用品，剃须刀、手机登高单价商品也受到消费者欢迎，甚至还有不少消费者搜索汉服等个性化小众商品。

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据淘宝C2M事业部的数据，目前全国已经形成了 145 个数字化产业带，其中 13 个产业带在淘宝上的年销售额超过 10 亿。在淘宝特价版的 120 万商家中，以经营外贸品为主的外贸商家超过 50 万家，占比超四成。这些外贸商家中55%是工厂店，总数超过 28 万， 4 月以来就新增 2 万家。

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