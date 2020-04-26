最佳科幻电影排行榜top10：侏罗纪公园排名第十

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最佳科幻电影排行榜top10：侏罗纪公园排名第十

2020-04-26 11:42 · 稿源：站长之家

站长之家注：想要在漫漫长夜看一部经典的科幻电影?那么以下这些或许是你不错的选择，它们讲述了人类在与外星力量的战斗中为生存而战的故事。这些顶级科幻动作片包括《星球大战》、《终结者》和《黑客帝国》等，一起来看看有没有你喜欢的~

以下是Ranker评选出的最佳科幻电影排行榜top10：

1、星球大战

《星球大战》是美国导演乔治·卢卡斯所制作拍摄的一系列科幻电影。《星球大战》系列的首个发行版本由Mark Hamill，Harrison Ford，Carrie Fisher，Peter Cushing和Alec Guinness担任主角。剧情集中在由莱娅公主领导的反叛联盟，以及它企图摧毁银河帝国的太空站死亡之星。这场冲突破坏了孤立的生活。

2、星球大战5：帝国反击战

《星球大战5：帝国反击战》是科幻电影《星球大战》系列的第五集，也是正传系列的第二部，由厄文·克什纳执导，马克·哈米尔、哈里森·福特、凯丽·费雪等主演，于 1980 年 5 月上映，讲述了三位主人公在霍斯战役及之后在达戈巴、贝斯平等地的历险故事。

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3、外星人

外星人(Aliens)是由詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)执导并执导的 1986 年美国科幻动作恐怖电影，由他的前妻盖尔·安妮·赫德(Gale Anne Hurd)制作，由西格妮·韦弗(Sigourney Weaver)，凯莉·海恩(Carrie Henn)，迈克尔·比恩(Michael Biehn)，保罗·里瑟(Paul Reiser)，兰斯·亨里克森(Lance Henriksen)，威廉·霍普(William Hope)和比尔(Bill)主演。这是 1979 年电影《异形》的续集，也是《异形》系列的第二部作品。

4、终结者

《终结者》是一部由詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)执导的 1984 年美国科幻/恐怖电影，由卡梅隆(Cameron)和电影制片人加尔·安妮·赫德(Gale Anne Hurd)共同创作。施瓦辛格扮演的终结者是一个半机械人，从 2029 年到 1984 年被及时送回，以带走汉密尔顿扮演的莎拉·康纳，后者的儿子有一天将成为对抗机器的救星。

5、异形

《异形》(Alien)是雷德利·斯科特执导的一部太空恐怖电影，西格妮·韦弗、哈利·戴恩·斯坦通、约翰·赫特、维罗尼卡·卡维特等主演，于 1979 年 5 月在美国上映。影片讲述了一艘飞船在执行救援任务时不慎将异形怪物带上船后，船员们与异形搏斗的故事。

6、终结者2：审判日

《终结者2：审判日》是由詹姆斯·卡梅隆执导的科幻动作片，阿诺·施瓦辛格、琳达·汉密尔顿、爱德华·福隆、罗伯特·帕特里克领衔主演。这是《终结者》系列的第二部作品，也是 1984 年电影《终结者》的续集。该片讲述了一个从未来回到九十年代的机器人T-800，他的任务是保护长大后会成为领袖的约翰康能和他的母亲。而比他先进的T- 1000 也不露声色地追杀过来，两位正邪机器人为相同的目标展开了一场生死搏斗的故事。

7、黑客帝国

《黑客帝国》是由华纳兄弟公司发行的系列动作片，该片由沃卓斯基兄弟执导，基努·里维斯、凯莉·安妮·莫斯、劳伦斯·菲什伯恩等主演。影片讲述了一名年轻的网络黑客尼奥发现看似正常的现实世界实际上是由一个名为“矩阵”的计算机人工智能系统控制的，尼奥在一名神秘女郎崔妮蒂的引导下见到了黑客组织的首领墨菲斯，三人走上了抗争矩阵征途的故事。

8、捕食者

《捕食者》是由约翰·麦克蒂尔南(John McTiernan)执导的 1987 年美国科幻动作片，由 20 世纪福克斯(20th Century Fox)发行。它由Arnold Schwarzenegger，Carl Weathers，Elpidia Carrillo，Bill Duke，Jesse Ventura和Kevin Peter Hall担任主角。故事讲述了一支精锐团队的任务，该任务是从中美洲游击队领土营救人质。

9、第五元素

影片《第五元素》是 1997 年哥伦比亚影片公司出品的一部科幻电影，由吕克·贝松执导，布鲁斯·威利斯、加里·奥德曼、伊安·霍姆和米拉·乔沃维奇等联袂出演。电影故事发生在 2259 年的未来纽约，一股宇宙之中的邪恶力量想统治地球，人类面临万劫不复的黑暗世界。外星善良势力预见到这一天的来临，并一直关注着事态的发展，但他们派来地球拯救人类和宇宙的“第五元素”却被恶势力击落。人类复原了“第五元素”，并派出现为纽约出租车司机的前特工柯本协助，最终将恶势力摧毁拯救了人类。

10、侏罗纪公园

《侏罗纪公园》是 1993 年由史蒂文·斯皮尔伯格执导的科幻冒险电影。这是《侏罗纪公园》系列的第一部作品。它是根据 1990 年迈克尔·克莱顿的同名小说改编而成，影片主要讲述了哈蒙德博士召集大批科学家利用凝结在琥珀中的史前蚊子体内的恐龙血液提取出恐龙的遗传基因，将已绝迹 6500 万年的史前庞然大物复生，使整个努布拉岛成为恐龙乐园的故事。（Ranker）

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