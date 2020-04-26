前苹果员工将普通口罩改造成N95级别，核心神器竟是橡皮筋

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前苹果员工将普通口罩改造成N95级别，核心神器竟是橡皮筋

2020-04-26 11:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:去年这个时候，Sabrina Paseman还在苹果公司(Apple)负责Mac Pro的设计。现在，她和另一名前苹果员工在旧金山的一间公寓里，试图解决全球口罩短缺的问题。

Paseman和Megan Duong是一个叫做Fix The Mask的非营利组织的创始人，该组织致力于为日益严重的口罩短缺问题创造一个简单的解决方案。

在疫情期间，Paseman拆解了医生和护士使用的N95 口罩，目的改造其他类型的医用口罩达到N95口罩的防护效果。Paseman发现，只要能够将符合美国试验与材料协会(ASTM)标准的医用口罩紧密的贴在脸部，同样能达到N95 的防护效果。她的做法非常的简单——只需要三根橡皮筋。

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注：图片来自Fix the Mask官网

Fix the Mask正测试将橡皮筋连接称链状，然后套在口罩上，以阻止几乎所有新冠病毒大小的微粒进入或释放。在测试过程中，该小组与宾夕法尼亚大学和另一个研究机构合作。

 Fix The Mask目前已经网站上公布了橡皮筋具体用法，供任何人使用。除了橡皮筋方法，Fix the Mask还发布了使用橡胶片和激光切割3D打印或更大规来创建更复杂这种“夹具”的规格。

 当然，Fix The Mask的改造是否能让普通医用外科口罩达到N95 口罩防护效果还有待实际使用验证，不过应该有更好的防护效果。（cnbc

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