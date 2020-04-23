华为nova7/Pro手机价格公布 搭载麒麟985芯片2999元起

经过了漫长的发展，能够看出智能手机在外形和功能上都有着非常大的变化，在最初因为技术的限制，手机的重量和厚度的数字都相对比较大。如今随着5G手机的出现，用户发现市面上大多数5G手机相比4G手机也要更重了一些。在B站上就有一个投票：如果让你给千玺的华为nova7 系列手机设定重量，你会选择哪一个项?笔者当然毫不犹豫选择第一个选项，越轻越好了。由此笔者也猜测即将于 4 月 23 日发布的华为nova7 系列很有可能会将机身重量做?