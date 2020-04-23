华为nova7/Pro手机价格公布 搭载麒麟985芯片2999元起

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华为nova7/Pro手机价格公布 搭载麒麟985芯片2999元起

2020-04-23 21:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息：在今日的华为新品发布会上，华为正式发布了MatePad、Watch GT2e、智慧屏V55i、nova7系列手机等产品。其中，nova7系列手机包括了：nova7、nova7 Pro、nova7 SE三款手机。

nova 7 Pro采用6. 57 英寸 70 度环幕屏，屏幕尺寸为6. 57 英寸，分辨率为FHD+，支持屏幕指纹识别。搭载麒麟985 5G SoC处理器，前置 3200 万追焦双摄，包括一颗 3200 万像素主摄、一颗 800 万像素超广角镜头，后置 6400 万像素潜望式四摄、最高 50 倍变焦。配备4000mAh大电池，支持40W超级快充。

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华为nova7，配备了6. 53 寸OLED极点全面屏、麒麟985 5G SoC处理器、 6400 万像素四摄、40W超级快充。前置 3200 万像素摄像头，后置 6400 万像素变焦四摄，以及4000mAh大电池，支持40W超级快充。

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华为nova7 SE配备了麒麟820 5G SoC处理器、6. 5 寸LCD屏幕分辨率为2400×1080、侧边指纹识别、40W快充、后置 6400 万像素四摄，前置 1600 万像素自拍镜头，4000mAh大电池，支持40W超级快充。

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价格方面，nova7 8+ 128 版本2999 元、8+ 256 版本3399 元，nova 7 Pro 8+ 128 版本3699 元、8+ 256 版本 4099 元，nova7 SE 8+ 128 版本2399 元、8+ 256 版本2799 元。以上产品 4 月 23 日 21 点 08 分开启预售， 4 月 28 日 10 点 08 分正式开售。

此外，华为MatePad方面，华为MatePad配备2K10. 4 英寸全面屏7.9mm微边框，搭载麒麟 810 芯片，四声道环绕音效，7250mAh大电池支持18W快充，还可选配HUAWEI M-Pencil。4+64 WLAN版本售价 1899 元、6+128WLAN版本售价 2199 元、6+128 LTE版本售价 2499 元。 4 月 23 日 21 点 08 分开启预售， 4 月 26 日 0 点正式开售。

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