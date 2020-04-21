拼多多：一季度卖出农产品订单超10亿笔，未来5年将投资500亿元助力农村网店

近日，拼多多于推出了全新的好物种草平台“多多比优”，目前还是一个微信小程序。这是一个专注于高格调的种草平台，商品都是由种草达人推荐的，他们通过高质量的描述来吸引消费者进行购买，类似于小红书平台。用户有两种办法进入“多多比优”，一个是从“多多比优”公众号的“逛好物”中进入，另一个则是从“多多比优PLUS”小程序进去，就可以看到美妆、食品、生活用品等多种商品。一、拼多多正尝试走高端路线拼多多的“多多比优”