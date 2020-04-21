拼多多：一季度卖出农产品订单超10亿笔，未来5年将投资500亿元助力农村网店

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拼多多：一季度卖出农产品订单超10亿笔，未来5年将投资500亿元助力农村网店

2020-04-21 20:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:今天，拼多多发布了“ 2019 年农产品上行发展报告”。数据显示， 2020 年第一季度，农村网店在拼多多卖出农产品订单超 10 亿笔，同比增长184%。

今年前 3 个月，在拼多多平台上，单品销量超过 10 万的农(副)产品达到 1030 款，接近 2019 年全年近七成水平。

拼多多

为了助力农民销售农产品，拼多多宣布未来 5 年内将投入不低于 500 亿元，助力农村地区 100 万家网上店铺年销售额超过百万元。

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