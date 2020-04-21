拼多多：一季度卖出农产品订单超10亿笔，未来5年将投资500亿元助力农村网店

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:今天，拼多多发布了“ 2019 年农产品上行发展报告”。数据显示， 2020 年第一季度，农村网店在拼多多卖出农产品订单超 10 亿笔，同比增长184%。
今年前 3 个月，在拼多多平台上，单品销量超过 10 万的农(副)产品达到 1030 款，接近 2019 年全年近七成水平。
为了助力农民销售农产品，拼多多宣布未来 5 年内将投入不低于 500 亿元，助力农村地区 100 万家网上店铺年销售额超过百万元。
站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:今天，拼多多发布了“ 2019 年农产品上行发展报告”。数据显示， 2020 年第一季度，农村网店在拼多多卖出农产品订单超 10 亿笔，同比增长184%。
今年前 3 个月，在拼多多平台上，单品销量超过 10 万的农(副)产品达到 1030 款，接近 2019 年全年近七成水平。
为了助力农民销售农产品，拼多多宣布未来 5 年内将投入不低于 500 亿元，助力农村地区 100 万家网上店铺年销售额超过百万元。
今年春节，因为受到疫情的影响，让全国人民都有了更多时间陪伴家人，但是跟匀思电商小编一样，大家也同时受到一定的影响，不能像往常一样逛超市、逛商场等，导致商品流通受阻。而商品的流通得不到及时，民众的生活质量必然受到影响，这便造成很多商品的价格都出现大幅度增涨的情况，使一些人们日常所需的农产品，其价格比平时上涨了两三倍甚至更多。但是在疫情下，全国多地的农产品出现滞销的现象，一些农产品眼看着就要烂在地里。
拼多多今日发布的数据显示， 2020 年第一季度，农村网店在拼多多上卖出的农产品订单数超过 10 亿笔，同比增184%。今年前 3 个月，在拼多多平台上，单品销量超过 10 万的农(副)产品达到 1030 款，接近 2019 年全年近七成水平。
今日，盒马鲜生天猫旗舰店正式开业，店内物品包括了水果、粮油米面、蔬菜、零食等。据介绍，盒马旗舰店的农产品来自于阿里巴巴 1000 个数字农业基地，产、供、销端全面数字化，实现产地直发。
受新冠肺炎疫情冲击，湖南、广东、山东、山西等多省出现农产品滞销问题，农户收益受到较大影响。为帮助广大农户打开销路，近日，由 58 集团党委牵头， 58 部落、 58 同镇、 58 公益联合发起“爱心助农直播活动”，通过直播形式为农产品销售建立高效的信息渠道，湖南安化县、山东兰陵县两位副县长亲自登上 58 部落直播间，为当地农产品带货，同时 58 同镇江西安远县、湖北崇阳县两位 58 同镇站长也登陆 58 部落，以“网路”打开农
4月8日消息，抖音直播平台将上线 13 场“市长带你看湖北”直播活动。包括武汉在内，湖北省 13 位市(州)长将参与直播，并推介当地农产品、食品、消费品。公开资料显示， 2 月下旬以来已有来 37 位来自不同省市的县长以及多位平台创作者通过抖音、西瓜视频直播销售农产品。目前，抖音直播已帮助各地销售农产品超 113 万件，销售额近 6000 万元。
一场疫情，考验的不仅仅是人，更考验着科技的力量。尤其是农业食品生鲜领域，因为疫情农业科技应用逐渐成为当下农产品经营者投入的重点。其中，农产品溯源技术的出现恰好成为解决食安问题的重要的突破口，作为保障食品安全的重要手段之一，近年来更是频繁出现于公众的视野之中。互融云所研发的农产品原产地溯源方案以现代流通方式为基础，运营信息技术手段，严格按照国家相关规定建设。实现了食品从原料种植、养殖，最终到消费者手
3月30日，淘宝正式发布村播计划2.0。2020年，淘宝直播将联合山东 16 个省区市的商务和农业部门，计划带动农产品销售额 150 亿， 20 万农民将参与直播。“村播”是指淘宝计划在全国 100 个县培育 1000 名月入过万的农民主播，用电商直播的形式助力农产品推广和销售。通过“村播”计划，将更多贫困村的农产品实现网络销售。
4 月 15 日晚间，苹果在官网悄悄发布了首款最低售价 3299 元的新机型iPhone SE，随后，数百万网友涌入了拼多多官方微博、微信和APP后台，要求拼多多“安排上百亿补贴”。
3月31日，拼多多宣布，部分长线投资人通过定向增发方式，已约定购买该公司新发行总值 11 亿美元的A类普通股，约占已发行股份总数的2.8%。 交易预计于 2020 年 4 月上旬完成。此次对投资人的非公开发行根据美国 1933 年证券法的相关注册豁免完成。
4月19日，拼多多宣布，认购国美零售发行的2亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%，初步转换价为每股1.215港元。
Tech星球(微信ID：tech618)独家获悉，拼多多于近日推出了全新的好物种草平台“多多比优”，目前还是一个微信小程序。其官方的Slogan为“比好物，懂生活”。
昨晚，新电商平台拼多多宣布，认购国美零售发行的 2 亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%，初步转换价为每股1. 215 港元。
向所有用户开放直播权限、定向邀约MCN机构、最大限度的平台流量倾斜......拼多多将直播带货的门槛完全砍掉了，某种程度上，这种改变不逊色于微信之于微商的意义，或许能开启真正意义上的人人带货时代。
近日，拼多多于推出了全新的好物种草平台“多多比优”，目前还是一个微信小程序。这是一个专注于高格调的种草平台，商品都是由种草达人推荐的，他们通过高质量的描述来吸引消费者进行购买，类似于小红书平台。用户有两种办法进入“多多比优”，一个是从“多多比优”公众号的“逛好物”中进入，另一个则是从“多多比优PLUS”小程序进去，就可以看到美妆、食品、生活用品等多种商品。一、拼多多正尝试走高端路线拼多多的“多多比优”
近日，拼多多推出了好物种草平台“多多比优”小程序。目前用户可通过“多多比优”公众号的“逛好物”或从“多多比优PLUS”小程序进入。通过商品对此，同款铅笔在“多多比优”的价格是5. 61 元，而“拼多多”里则为5. 9 元表明“多多比优”更加注重性价比。
4月15日据Tech星球消息，电商平台拼多多于近日推出了全新的好物种草平台“多多比优”，目前还是一个微信小程序。其官方的Slogan为“比好物，懂生活”。“多多比优”除了单独购买选项之外，还具有凑单和找相似等便捷功能，凑单目前只支持在同一家店里选择组合商品，享受满减优惠
据上海徐汇法院官方微信公众号消息，日前，徐汇法院对一起侵害商标权及不正当竞争案作出判决，认定被告“拼兜兜”运营公司构成侵权和不正当竞争，赔偿原告拼多多 70 万元。
拼多多宣布，将认购国美零售发行的 2 亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%。如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12. 8 亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。
那些年我们看不起的拼多多，嘲笑它是并夕夕，现在它狠狠地扇了我们一巴掌。拼多多 2019 年GMV超过了 1 万亿，较上一年同比增长113%。达成这一数字，拼多多用了 5 年多，淘宝用了快 9 年，京东用了将近 15 年。
拼多多与国美联手，给电商平台之间的战事添上了更多火药味。与当年苏宁与阿里抱团类似的是，拼多多与国美的结盟也给整个行业的竞争格局带来了新变化。