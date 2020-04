我知道你下载了什么！这个网站可根据IP地址显示BT下载信息

站长之家注:I Know What You Download(我知道你下载了什么),是一个根据IP地址显示BT下载信息的网站。

根据官方介绍,iknowwhatyoudownload网站主要以两种方式收集torrent文件,包括解析torrent网站和侦听DHT网络。这个网站收集了超过 150 万个种子,并对这些种子进行分类以及分析整理这些种子的下载分享情况。

(注:DHT全称叫分布式哈希表(Distributed Hash Table),是一种分布式存储方法。在不需要服务器的情况下,每个客户端负责一个小范围的路由,并负责存储一小部分数据,从而实现整个DHT网络的寻址和存储。)

也就是,只要如果用户使用的种子在这 150 万个之内,这个网站就能通过IP收集到下载书籍。当然,该网站强调并不托管或提供任何内容、文件、种子。

进入网站之后,就会显示当前IP地址以及bittorrent network的下载情况。而在右上角的搜索框输入某一IP地址,也能查看在torrent network上下载内容。

另外,iknowwhatyoudownload还可要创建了一个伪造的链接来共享给他人,对方点击该链接之后,就可以跟踪对方下载内容。

输入一个链接点击

生成另外一个伪链接

此外,该网站还提供了“Daily Statistics日统计)”和"Annual Statistics(年度统计)",数据会显示BitTorrent统计数据,包括电影、电视剧等等。

看到这样的一个网站也不禁让人有些瑟瑟发抖,毕竟自己下载的信息通过一个IP就会被发现,相当尴尬。