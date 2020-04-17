徐大sao回应诈捐质疑：问心无愧 将休息一段时间调整心态

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息：今日，针对“诈捐”质疑，徐大sao发布视频回应称，外界的质疑一次又一次打击着自己做“鸡腿”视频的初心。据徐大sao公布数据称，自己“鸡腿”视频的全网收益是108259. 2 元，其中，B站的激励收益为4855. 31 元， 2 月网友的充电收益为79515. 92 元，为表示一下自己的心意，自己还补捐了一万多一点的钱在里面，加起来就是 12 万元整。

此外，徐大sao还表示，对李文亮家人的捐款是在李文亮妻子拒收捐赠前发起的。关于整个事件的发酵，已经偏离了当初做视频的本心，这件事对自己影响特别大，质疑的成本很低，但澄清缺需要花很大的力气去做这件事。

最后，徐大sao称，由于个人情绪的问题，自己要休息一段时间来调整心态，等情绪缓和之后再和大家一起吃一顿好的。

针对徐大sao的视频，B站官方也回应称，经过后台核实，徐大sao在视频中展示的B站收益部分均为真实数据。另外，“bilili创作激励计划”的视频激励收益是由稿件本身内容价值，包括用户喜爱度、内容流行度、和内容垂直度等多维度指数综合计算得出。

2 月 7 日，徐大sao发布了鸡腿视频，称将把视频全网所得的收益捐赠给李文亮家人，随后遭到了网友的质疑，网友称该视频的收益不止4000，徐大sao存在诈捐行为。