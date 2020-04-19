高中开始创业的我们是如何实现1000万美元收入的？

站长之家注：本文为 easybib联合创始人Neal Taparia的采访实录，easybib是一个致力于为学生提供服务的网站，主要功能包括了：帮助学生找出论文中的引文(注明出处，出自于哪些书籍)、提供查重服务、检查语法错误等。目前，Neal Taparia已将easybib卖出，累计收入超过 1000 万美元。

是什么促使你开始开发EasyBib?

2001 年，我和我的朋友兼联合创始人 Darsh还是高中生。 我们有论文要写，就在那时，我们灵光一现，创造出了 EasyBib。因为站在学生的角度，我们知道我们最需要什么。

这是一个可以减轻我们负担的产品。 我们调查了我们的朋友，看看他们是否会使用一个自动产生引文的网站。 大多数人回答说： “当然啦。” 然而，也有反对者。

连续两个月，放学后和周末，我和Darsh都会在对方家里工作，打造第一个版本的 EasyBib。

我们一起勾勒出了对这个产品的愿景。 Darsh拥有更好的技术专长，专注于编写第一个版本的代码，而我专注于 QA 和学习所有 MLA (美国现代语言协会制定的论文指导格式)格式化规则。启动这个网站并不需要太多的投资， 我们花了不到 50 美元来维护这个网站的第一个版本。 除此之外，建造 EasyBib 的真正成本是我们的时间。

回顾过去，我们遵循了Minimum Viable Product(最小可行产品)方法的原则。 我们只是想这会对学生有帮助，而不是一定要创办一家重要的企业。 我们专注于建立一个产品，以满足我们自己的直接需求，因为我们自己是最终客户。所以我们并没有关注商业模式和账户管理等细节，因为我们只是想看看人们是否和我们一样喜欢这个服务。

所需要的技术是什么

最初我们用到的是 ColdFusion。 Darsh那时候就学会了 CF 语言，他认为这是一种很好的写作语言。 但是随着时间的推移，我们意识到有一些语言拥有更大的开发能力。 我们在几年后迁移到 PHP，然后在 2008 年转移到一个名为 Zend 的 PHP MVC 框架以及一些基于 symfony 的 PHP 微服务器。 直到一年前，我们将前端改为 reactjs，并开始将微服务从 PHP 升级到其他版本。

Darsh在 2008 年写的“图书馆”数据库仍然是支持网站的核心部分，但随着时间的推移，有很多数据需要更新。

你是如何吸引用户的?

我们是在 2001 年 2 月开始上线这个网站的。 我们想尽了一切办法，进入当时很流行的 AOL 聊天室，然后在相关的聊天室里推荐EasyBib。甚至我们把广告投放到学校的墙上、以及卫生间。

同时，我们也会给老师发电子邮件，因为他们的电子邮件地址很容易在网上找到。 我会在放学后回家，给几百个老师发电子邮件。

当我们在2001- 2002 学年开始向芝加哥论坛报发送邮件时，我们有了一个大的突破。 当时我们解释说，我们创建 EasyBib 是为了帮助其他学生。 几天后，一个摄影师来到我家，给我和Darch拍了照片，然后我们的照片竟然登上了芝加哥论坛报商业版的头版。 不到一个星期，我们就看到了包括《今日美国》在内的其他报纸都在报道 EasyBib。

当时，我们使用信息统计工具 awstats查看访客数量，我们每天都能看到访客数量不断增加。 第一天我们接待了 1000 名访客，当访客数量达到 10000 人时，我们欣喜若狂。

今天，我们有一个新的游戏创意，把脑力游戏和经典游戏结合起来。 我们刚刚推出了我们的第一款游戏，“Solitaired”，顾名思义，是一款免费的纸牌游戏。不过这一次，我们已经掌握了诀窍，并且有了明确的目标。

你的商业模式是什么?你是如何增加收入的?

用户很快就要求我们提供额外的引用风格。 我们在 2004 年大学的时候加入了 APA (美国心理学会研究论文撰写格式)格式。 我们把PayPal放在订阅墙后面，我们发现有人愿意为它付钱。再后来，我们测试了一个 300 美元的终身会员计划，令我们惊讶的是，我们的一些用户竟然购买了它!

2007 年，我们获得了数百万的访客。后来我们又开始运行展示广告。 我们花了几年的时间学习如何优化CPM。后来，我们建立了自己的分析师和工程师团队，专注于此，我们实现的广告 CPM 率远远超过行业标准。

这最终成为了我们的秘密武器。 我们的竞争对手没有一个像我们这样投资于广告盈利。 在七年的时间里，我们收购了该领域所有的竞争对手，利用我们的广告和订阅技术，带来了强劲的有机和无机增长。

到 2016 年，我们的核心业务收入超过 1000 万美元，利润率超过50%。由于已经实现了 2008 年设定的目标。 所以在 2016 年，我们把我们的业务卖给了一家名为 Chegg 的上市公司，在那里我们继续以副总裁的身份发展业务。

你未来的目标是什么?

我们最近离开了 Chegg。 如前所述，我们正在利用“Solitaired”探索益智游戏。我们管理团队已经组建了有一段时间，所以我们再次卷起袖子。

虽然目前我们还处于早期阶段，但我们的目标是在年底前实现 10 万次访问量。这并不容易，我们必须找到与众不同的方法，我们认为与大脑训练建立联系可能是答案。

注：原文编译自indiehackers，原文标题 Growing to $10m and Selling the Business We Launched in High School