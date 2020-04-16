富士康员工送外卖补贴家用 因订单减少不再加班

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：据梨视频报道， 4 月 15 日，郑州富士康员工介绍，因订单减少他们现在已经不需要加班了，厂区也已经停止招工。员工表示工厂每周工作五天，每天 8 小时，去年加班能拿四五千，现在不加班只有一千多，很多人熬不住走了。
一位员工称，她现在用兼职送外卖的钱生活，工厂发的工资存起来。她称现在都五点下班，下班后还能跑几单外卖，赚几十块钱，吃饭够了，多份副业有保障。
站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：据梨视频报道， 4 月 15 日，郑州富士康员工介绍，因订单减少他们现在已经不需要加班了，厂区也已经停止招工。员工表示工厂每周工作五天，每天 8 小时，去年加班能拿四五千，现在不加班只有一千多，很多人熬不住走了。
一位员工称，她现在用兼职送外卖的钱生活，工厂发的工资存起来。她称现在都五点下班，下班后还能跑几单外卖，赚几十块钱，吃饭够了，多份副业有保障。
3月30日消息，富士康印度钦奈工厂生产的iPhone XR预计将被停止或至少受到严格限制。根据印度当地的政策，印度富士康工厂预计将停工至4月14日，以协助印度的防疫要求。自 2019 年 10 月以来，富士康一直在印度生产iPhone XR。报告显示，富士康在印度生产的iPhone XR不仅在当地畅销， 2019 年iPhone在印度的出货量同比增长了41%。
在高盛主持的一次私人电话会议上，富士康投资者关系主管 Alex Yang 表示，目前距离 6 月份首条试产流水线开工还有几个月的时间，鸿海仍能赶在最后期限前完成生产工作。
据工信部官网消息，国务院联防联控机制于今日上午举行新闻发布会，工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏在回答记者问时指出，目前，电子信息行业平均复岗率已达95%。从重点企业来看，中芯国际、京东方、华星光电等企业复岗率已超过90%；
3 月 25 日消息，据外媒报道，富士康已经招聘足够的工人来满足“季节性需求”，这可能意味着富士康已经恢复产能，开始准备量产iPhone 12，新机将于 9 月份发布。
富士康已经招聘了足够的工人，这将为iPhone 12的生产做好准备，不过苹果也并不会完全感到放心。
报告显示，目前，富士康已经招聘了足够的工人，全面恢复产能，可以满足“季节性需求”，并开始量产iPhone 12。3 月 3 日，富士康母公司鸿海集团董事长刘扬伟表示，富士康预计 3 月底恢复全部产能，目前鸿海集团大陆厂区复工状况已超过季节性需求50%，预计上半年营收仍可望与去年同期持平
4月10日据CNBC报道，富士康表示，该公司在美国威斯康星州工厂创造了足够的就业机会，有资格获得数百万美元的美国政府补贴。该州经济发展局表示，将需要几个月的时间来审查富士康的说法。到2019年底，富士康在该州直接雇用了 600 多名员工，根据富士康与威斯康星州经济发展公司签订的合同其中550名符合条件。根据该协议，富士康去年必须雇用至少 520 人才能获得任何补贴。
4月8日据彭博社报道，富士康将于美国医疗器械公司美敦力（Medtronic）合作制造呼吸机。富士康将利用在威斯康星州的工厂制造呼吸机。富士康在周三的一份声明中也证实了这一合作关系，但并未透露将在何时何地生产呼吸机。此前富士康这家工厂用于制造显示面板，拥有约178名员工，但受到疫情影响，该工厂已经停工。
最近一段时间来，复工是已经成为全国各行各业的头等大事。电子信息行业作为国内制造业的重点，在疫情期间都在力保正常生产，目前更是全面复工的表率。
据9to5mac报道，一份来自Nikkei的报告称，目前，富士康已经招到足够的工人，开始准备量产iPhone 12。这意味着，富士康已经基本恢复，全面恢复产能，iPhone12 或按原计划推出。
据国外媒体报道，周一，iPhone组装商富士康向监管机构提交的一份备案文件显示，今年 3 月份，该公司实现营收 3477 亿新台币(合115. 1 亿美元)，与上年同期的 3766 亿新台币相比，同比下滑了7.7%。
据国外媒体报道，由于受新型冠状病毒疫情影响，苹果的制造合作伙伴富士康和纬创公司已经暂停其印度工厂的生产。
3月31日，富士康工业互联网股份有限公司发布 2019 年度财报。财报显示，公司 2019 年营业总收入 4087 亿元，同比下降1.6%；净利润186. 06 亿元，同比增长10.08%。富士康曾表示，预计3月底富士康产能将恢复至疫情前水平，这让苹果等电子设备厂商的出货量得到保障。
目前，包括通用电气、特斯拉、福特等多家美国公司将生产呼吸机帮助应对治疗新冠病毒的医疗需求。现在，苹果主要富士康也将与美国医疗科技公司美敦力(Medtronic)合作，开始在美国制造呼吸机。
3月24日据日经新闻报道，富士康已经提前实现了其招聘目标，现在富士康在中国所有工厂都有足够的工人来满足“季节性需求” 。招聘信息显示，富士康的工厂将为苹果 2020 年秋季iPhone的发布做好充分的准备。此前富士康在2月份曾出现用工短缺问题，不过官方表示会在3月底前产能恢复至疫情前水平。
据富士康本周一向监管机构提交的一份备案文件显示，今年 3 月份，该公司实现营收 3477 亿新台币( 115 亿美元)，相比去年同期下滑了7.7%。该文件还显示，今年一季度，该公司实现营收 9297 亿新台币，同比下降12%，为六年以来最低。
3月30日据彭博社报道，鸿海集团 2019 年净利润 1153 亿台币（约270亿元人民币），市场预期1150. 2 亿台币。鸿海科技集团是全球3C(电脑、通讯、消费性电子)代工领域规模最大、成长最快、评价最高的国际集团，旗下的富士康是苹果等公司的重要电子设备代工厂。根据富士康此前的介绍，到3月底富士康的产能将恢复至疫情前的水平。
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抗疫还没有结束，大多数人便迎来了生活给予的重击——部分公司开源节流，员工只享受城市的最低工资标准;业务迟迟不能推进，线下门店不能全面开张，收入大规模缩水;扛不住的公司一复工便停工，因为公司倒闭了......
随着疫情的变化，全国各地正积极复工，过程中也还需要加强小心，做好防护。当然，上班族吃饭是个问题，外面堂食心里没底，在办公室吃外卖摘口罩也心有余悸。据美团外卖发布的《餐饮外卖复工消费报告》显示，全国餐饮商户复工率已超过55%。三成商家外卖单量超疫前。