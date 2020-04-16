富士康员工送外卖补贴家用 因订单减少不再加班

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富士康员工送外卖补贴家用 因订单减少不再加班

2020-04-16 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息：据梨视频报道， 4 月 15 日，郑州富士康员工介绍，因订单减少他们现在已经不需要加班了，厂区也已经停止招工。员工表示工厂每周工作五天，每天 8 小时，去年加班能拿四五千，现在不加班只有一千多，很多人熬不住走了。

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一位员工称，她现在用兼职送外卖的钱生活，工厂发的工资存起来。她称现在都五点下班，下班后还能跑几单外卖，赚几十块钱，吃饭够了，多份副业有保障。

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