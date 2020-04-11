苹果联手谷歌开发追踪新冠病毒患者工具 iOS和Android互通

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息：严重的新冠疫情让谷歌和苹果这两家科技巨头走在了一起！日前，苹果和谷歌宣布了一项合作计划，两家公司将合作提供工具，以帮助追踪冠状病毒的传播。

据悉，双方将利用蓝牙技术帮助政府和卫生机构减少COVID- 19 病毒在全球范围内的传播。苹果表示，用户的隐私和安全将是该项目设计的核心。参与将是“选择性加入”(opt-in)的，隐私、透明度和用户同意是 "这项工作中最重要的。"

从 5 月开始，苹果和谷歌将发布API，利用公共卫生机构的应用程序，实现Android和iOS设备之间的互操作性。届时，用户将可供用户可以从iOS应用商店和Google Play下载这款应用。

苹果表示，这个解决方案比API更强大，如果选择性加入的话，将允许更多的个人参与进来，而且它将实现与更广泛的应用程序和政府卫生部门的生态系统的互动。

谷歌网站表示，这些应用程序将不会收集个人身份信息或用户位置数据，并且“其他Google或Apple用户无法识别出测试阳性的人”。应用程序将存储位置约 14 天。谷歌说，这些数据将“仅由公共卫生当局用于COVID- 19 大流行管理的接触者追踪”。