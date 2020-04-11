吉利否认有意收购神州租车：从未接触 没有任何兴趣

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吉利否认有意收购神州租车：从未接触 没有任何兴趣

2020-04-11 10:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息：昨日晚间，针对网传“吉利有意收购神州租车”一事，吉利汽车集团副总裁杨学良回应称，吉利没有计划收购神州，双方从未接触，我们也没有任何兴趣收购这样一家企业。

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昨日早些时候，有媒体报道称，吉利集团旗下的曹操出行团队已在对神州租车的线下门店进行调研，评估其价值。吉利集团战投部正在和相关机构接触，洽谈打包收购神州租车。

随后，神州租车官方表示不予置评。曹操出行表示，目前还没收到相关信息。吉利方面回应称，没有这样的计划。

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