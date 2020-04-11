吉利否认有意收购神州租车：从未接触 没有任何兴趣

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息：昨日晚间，针对网传“吉利有意收购神州租车”一事，吉利汽车集团副总裁杨学良回应称，吉利没有计划收购神州，双方从未接触，我们也没有任何兴趣收购这样一家企业。
昨日早些时候，有媒体报道称，吉利集团旗下的曹操出行团队已在对神州租车的线下门店进行调研，评估其价值。吉利集团战投部正在和相关机构接触，洽谈打包收购神州租车。
随后，神州租车官方表示不予置评。曹操出行表示，目前还没收到相关信息。吉利方面回应称，没有这样的计划。
站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息：昨日晚间，针对网传“吉利有意收购神州租车”一事，吉利汽车集团副总裁杨学良回应称，吉利没有计划收购神州，双方从未接触，我们也没有任何兴趣收购这样一家企业。
昨日早些时候，有媒体报道称，吉利集团旗下的曹操出行团队已在对神州租车的线下门店进行调研，评估其价值。吉利集团战投部正在和相关机构接触，洽谈打包收购神州租车。
随后，神州租车官方表示不予置评。曹操出行表示，目前还没收到相关信息。吉利方面回应称，没有这样的计划。
今日，针对“吉利集团欲收购神州租车”的报道，吉利方面回应称，没有这样的计划。此前，界面新闻报道称，吉利集团旗下的曹操出行团队已在对神州租车的线下门店进行调研，评估其价值。
4月10日，此前有媒体报道称吉利集团战投资部正在和相关机构接触，洽谈打包收购神州租车。另外，曹操出行的运营主体杭州优行网络科技有限公司在全国各城市的分公司陆续在增加注册资本，为接纳神州租车的资产做准备。针对上述消息，神州租车官方表示不予置评。曹操出行表示，目前还没收到相关信息。吉利控股集团回应“欲收购神州租车”传闻：没有这样的计划。
4月3日上午，神州租车在港股开盘之后，股价一度大跌超过70%，创历史新低，市值一度跌破 28 亿港元。因今日神州租车股价暴跌，股票停牌，停牌前股价跌54.42%。据悉，神州租车的大股东陆正耀也是瑞幸咖啡大股东。
日前，有报道称吉利集团旗下的曹操出行团队已在对神州租车的线下门店进行调研，评估其价值。对此，吉利汽车集团副总裁杨学良日前通过微博公开回应称：“吉利没有计划收购神州，双方从未接触，我们也没有任何兴趣收购这样一家企业。”此外，吉利方面曾强调称，没有这样的计划。
今日，神州租车发布公告称，已向联交所申请 4 月 7 日起恢复交易。神州租车表示，截至目前，公司并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券，且本集团并无参与瑞幸咖啡的任何商业交易。尽管陆正耀为瑞幸咖啡股东及主席，彼已于 2016 年 4 月辞任本公司首席执行官职位并改任非执行董事。此后彼并无参与本集团的日常管理。于本公告日期，本集团与金融机构的业务关系及营运保持正常。
瑞幸咖啡财务造假事件影响，上周五，神州租车股价暴跌54%。今天，神州租车发布澄清公告，称公司未持有瑞幸咖啡的任何股份，且没有参与瑞幸咖啡的任何商业交易。耐人寻味的是，与瑞幸撇清关系后，该公司股价复牌后大涨35.2%。截至发稿，该公司拟股价报价2. 65 港元，目前总市值为56. 18 亿港元。
4月3日，神州租车今日因股价暴跌，在香港暂停交易，股价现跌54%，为历史新低。4月2日晚间瑞幸咖啡承认财务造假，伪造交易 22 亿元，股价收跌逾75%。神州租车大股东陆正耀同时也是瑞幸咖啡大股东。
昨日晚间，有消息称携程正在洽谈收购神州租车，考虑将其与一嗨租车合并，但在交易金额上还未谈妥。对此，携程方面回应称是假消息。
4月9日，神州租车发公告称，应贷款人要求，子公司神州优车已出售所持本公司约 4470 万股，余下股权正和多方讨论中，公司董事长陆正耀为神州优车实控人。
4月10日消息，此前有传闻称，携程正在洽谈收购神州租车，并整合一嗨租车业务，做大携程租车平台。携程相关人士今日回应称，假消息。据公开资料显示，携程租车提供包含国内自驾租车、国际自驾租车、国内日租租车、国内/海外自驾租车攻略，自驾租车覆盖全国 300 多个城市，全国网点超过 15000 个。
4月3日上午，神州租车在港股开盘之后，股价一度大跌超过70%，创历史新低。因今日神州租车股价暴跌，股票停牌，停牌前股价跌54.42%。据悉，神州租车的大股东陆正耀也是瑞幸咖啡大股东。
今日，标普全球评级将神州租车的发行人信用等级从B+连降两级至B-，并列入负面信用观察名单。此外，标普将神州租车从流动性水平不足修正为流动性差，标普称，投资者的担忧导致其进入资本市场融资的机会减少，神州租车流动性显著恶化，尽管计划中的二手车销售将部分缓释冲击。
4月7日，今天标普全球评级将神州租车的发行人信用等级从B+连降两级至B-，并列入负面信用观察名单。标普发布声明称，投资者的担忧导致其进入资本市场融资的机会减少，神州租车流动性显著恶化，尽管计划中的二手车销售将部分缓释冲击。此外，标普将神州租车从流动性水平不足修正为流动性差。
神州租车在港交所发布公告澄清，截至目前，该公司并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券，且本集团并无参与瑞幸咖啡的任何商业交易。
3月11日据新浪科技报道，对于有媒体报道的港股上市的神州租车正考虑私有化，神州租车方面回应称“不知情”。神州租车成立于 2007 年 9 月，总部位于中国北京，2014 年 09 月在港股上市。2020年2月，神州租车曾发布 2019 年度盈利警告公告，预期 2019 年度净利润将同比下滑超过80%;经调整净利润将同比下滑超过50%。
今日，神州租车正式复牌，截至目前，神州租车股价为2. 67 港元，涨幅为36.22%，总市值为56. 61 亿港元。盘中，神州租车股价涨幅一度涨超47%。
4月3日上午神州租车港股暴跌，股票停牌。之后神州租车发布公告，短暂停牌，等待发布澄清公告。今天早上，神州租车股价一度大跌超过70%，创历史新低，市值一度跌破 28 亿港元。因今日神州租车股价暴跌，股票停牌，停牌前股价跌54.42%。据悉，神州租车的大股东陆正耀也是瑞幸咖啡大股东。
美股上市公司瑞幸咖啡自曝伪造交易额问题，相关金额高达22亿元人民币，此事引起美股投资者轩然大波，瑞幸股价随即6次熔断，暴跌75.6%，市值缩水至16亿美元。
4月9日据英国金融时报消息，由于瑞幸咖啡造假事件持续发酵，公司高管们透露，陆正耀将考虑辞去神州租车董事长一职，这是说服投资者相信该集团独立于瑞幸的一系列举措之一。
截至目前，神州租车港股股价报1.96港元、下跌54.42%，总市值41.55亿港元。此前，神州租车股价一度下跌近70%。据悉，其大股东陆正耀亦为瑞幸咖啡大股东。