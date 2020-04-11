吉利否认有意收购神州租车：从未接触 没有任何兴趣

今日，神州租车发布公告称，已向联交所申请 4 月 7 日起恢复交易。神州租车表示，截至目前，公司并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券，且本集团并无参与瑞幸咖啡的任何商业交易。尽管陆正耀为瑞幸咖啡股东及主席，彼已于 2016 年 4 月辞任本公司首席执行官职位并改任非执行董事。此后彼并无参与本集团的日常管理。于本公告日期，本集团与金融机构的业务关系及营运保持正常。