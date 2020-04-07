苹果遭遇集体诉讼：iPhone XR 天线技术被指故意误导用户

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 7 日消息：据 appleinsider 报道，苹果公司在周一被提起集体诉讼。

原告称，苹果没有披露 iPhone XR 所用「较差」的 2x2 MIMO 天线阵列与 iPhone XS/XS Max 所用 4x4 MIMO 天线阵列之间的设计和性能差异，是在故意误导顾客。

苹果是否掩盖了事实值得怀疑，因为苹果曾在一个技术规范页面上的「天线和无线」功能描述中公开指出 iPhone XR 的天线设置是「802.11ac WiFi with 2x2 MIMO」，这个页面自 2018 年以来一直可以打开。不过，苹果在另一个提供 iPhone 型号比较的页面仅提及手机的「MIMO」功能。

苹果的 iPhone XR 于 2018 年推出，是该公司的次旗舰 iPhone 产品，仅次于 iPhone XS 和 XS Max。拥有各种先进技术，例如 Face ID，Liquid Retina 显示屏和高品质的后置摄像头，以及相对便宜的价格，这款手机一经立即受到了欢迎。

根据 2 月的一份报告，iPhone XR 在 2019 年主导了智能手机市场，估计出货量为 4630 万部。