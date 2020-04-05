瑞幸董事长回应22亿元财务造假：无论调查结果怎样 将承担应有责任

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瑞幸董事长回应22亿元财务造假：无论调查结果怎样 将承担应有责任

2020-04-05 14:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月5日 消息:瑞幸咖啡 4 月 2 日发布公告，自曝在 2019 年第二季度至第四季度伪造了大约 22 亿元人民币的交易额，该事件无疑引发了众多网友的关注。对于造假事件，瑞幸咖啡董事长陆正耀在微信朋友圈发长文表示：“我个人非常羞愧、痛心和自责，无论独立委员会的最终调查结果怎样，我都会承担应有的责任”。

瑞幸咖啡 (8)

陆正耀称：“过去两年公司跑的太快，引发很多问题，现在狠狠的摔了一跤，我作为董事长难辞其咎!借朋友圈向所有人诚挚道歉。我接受一切质疑和批评，并会尽全力挽回损失。”

此前，中国证监会对该事件发声明，表示高度关注瑞幸咖啡财务造假事件，对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。并将按照国际证券监管合作的有关安排，依法对相关情况进行核查，坚决打击证券欺诈行为，切实保护投资者权益。

以下为陆正耀回应全文：

感谢很多朋友的关心问候。出事以来，我非常羞愧、痛心。瑞幸创业初衷是想做一杯好咖啡，服务千万用户。但是造假事件出来后，让太多人失望、受伤!包括一直信任我们的投资人、合作伙伴，喜爱我们的消费者，还有兢兢业业的瑞幸员工和他们背后的家人。

我个人非常自责。无论独立委员会的最终调查结果怎样，我都会承担应有的责任。同时，全国数千家门店，数万名员工还在正常运转。这种特殊时期，我需要给一线员工们打气，他们都是勤勤恳恳服务客户的好员工，是无辜的。我说“元气满满”，是要给小伙伴们打气。这个时期，我们更要稳定住运营，持续服务客户。

过去两年公司跑的太快，引发很多问题，现在狠狠的摔了一跤，我作为董事长难辞其咎!借朋友圈向所有人诚挚道歉 — 对不起大家!

我接受一切质疑和批评，并会尽全力挽回损失!

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