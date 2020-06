Python逻辑运算符由and or not组成,按照优先级依次为:() not and or。首先假设变量 a 为 10,b为 20,看下表:在了解了逻辑运算符后,再来看看实例演示中Python所有逻辑运算符的操作:输出结果如下图:了解更多可以查看Python3全部的运算符《Python3运算符》。解析:按照从左向由,优先级高的先执行优先级高的规则,首先因为比较运算符优先级高于逻辑运算符,很简单,如果运算符低于了逻辑运算符优先级那还如何运算呢。and 优先