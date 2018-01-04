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好站推荐第三百五十期：有个美工

2018-01-04 16:39 稿源：站长之家  0条评论
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网站名称：有个美工

网站网址：https://yougemeigong.com/

网站排名： 未被网站排行榜收录，提交收录。点击查看中文网站TOP500 排行榜

网站简介：

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利用人工智能系统，作图只要一分钟。

网站介绍：

在发微信公众号文章配上一张高逼格的首图，这让受众看到之后更能产生好感。如果想要有好看的首图，又不想浪费时间该怎么做呢?今天向大家分享一个利用人工智能系统的作图网站：有个美工。

目前，有个美工主要提供电商的banner和微信公众号的首图的制作，平台利用图像识别技术和深度学习算法，进行大规模的图片训练，根据评分体系和用户偏好向用户推荐模板。

TIM截图20180104160005.jpg

用户操作起来也极为简便，只需要在官网输入自己需要设计的文字，通过标签选择合适的模板，获取并下载相应的设计图即可。

自动生成.jpg

除了普通的电商的banner和微信公众号的首图的制作，有个美工还向企业用户提供更为精准的服务，比如需要设计师完成的的平面界面设计。

声明：我们只推荐网站的模式，但不代表站长之家对此网站的商业行为、交易行为做担保。

如果您也有互联网相关的国内外新酷站点或各种有趣的、充满活力的、有创意的网站推荐给我们，请联系邮箱：lixq@chinaz.com，站长之家在此期待您的交流与反馈，谢谢!

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