好站推荐第三百五十期：有个美工

网站名称：有个美工

网站网址：https://yougemeigong.com/

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网站简介：

利用人工智能系统，作图只要一分钟。



网站介绍：

在发微信公众号文章配上一张高逼格的首图，这让受众看到之后更能产生好感。如果想要有好看的首图，又不想浪费时间该怎么做呢?今天向大家分享一个利用人工智能系统的作图网站：有个美工。

目前，有个美工主要提供电商的banner和微信公众号的首图的制作，平台利用图像识别技术和深度学习算法，进行大规模的图片训练，根据评分体系和用户偏好向用户推荐模板。

用户操作起来也极为简便，只需要在官网输入自己需要设计的文字，通过标签选择合适的模板，获取并下载相应的设计图即可。

除了普通的电商的banner和微信公众号的首图的制作，有个美工还向企业用户提供更为精准的服务，比如需要设计师完成的的平面界面设计。

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