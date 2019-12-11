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苹果推送 iOS 13.3 正式版系统，新增 iMessage 垃圾信息过滤功能

2019-12-11 08:38 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12 月 11 日消息：北京时间今天凌晨，苹果公司正式向用户推送 iOS 13.3 正式版操作系统。

ios-13-dark-mode.jpg

图片来自 Apple

iOS 13.3 正式版系统除了修复之前版本的 bug，对于中国用户来讲，这次的新版最明显变化是针对 iMessage 垃圾信息做了过滤功能。

并且新增的家长控制提供了更多通信限制，可限制子女通过电话、「FaceTime 通话」或「信息」联系的对象。

TIM截图20191211084838.jpg

iOS 13.3 正式版系统具体更新如下：

iOS 13.3 包括了改进和错误修复，并在“屏幕使用时间”中新增了更多家长控制。

屏幕使用时间

新增的家长控制提供了更多通信限制，可限制子女通过电话、“FaceTime 通话”或“信息”联系的对象

家长可通过子女的联系人列表管理显示在子女设备上的联系人

股市

可通过链接继续阅读来自同一出版物的相关报道或更多报道

本更新还包括错误修复及其他改进：

在“照片”中修剪视频时可创建新的视频片段

在 Safari 浏览器中新增了对 NFC、USB 和闪电 FIDO2 适用的安全密钥的支持

修复了“邮件”可能无法下载新邮件的问题

解决了 Gmail 帐户无法删除邮件的问题

解决了可能导致 Exchange 帐户中邮件显示错误字符以及重复发送邮件的问题

修复了长按空格键后光标可能不移动的问题

解决了可能导致通过“信息”发送的截屏变模糊的问题

解决了裁剪或使用“标记”后的截屏可能不会存储到“照片”的问题

修复了“语音备忘录”录音可能无法与其他音频 App 共享的问题

解决了“电话” App 的未接来电标记可能无法清除的问题

解决了“蜂窝数据”设置可能错误地显示为关闭的问题

修复了“智能反转”启用时“深色”模式无法关闭的问题

解决了部分无线充电器的充电速度可能比预期更慢的问题

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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