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《智能电视广告服务规范》征求意见稿完成 有望在年底出台

2019-11-21 10:11 稿源：站长之家  0条评论
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看电视，互联网电视

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息：在近日的第十五届中国音视频产业大会上，中国电子视像行业协会宣布《智能电视广告服务规范》征求意见稿完成。据悉，该服务规范是由中国电子视像行业协会组织TCL、海信、创维、长虹、康佳、海尔、小米、夏普、飞利浦、风行等厂商共同制订，该规范有望在年底出台。

8 月 29 日，江苏省消保委召开新闻发布会，在会上，江苏省消保委称，经调查，开机广告问题普遍存在，包括创维、海信、小米、海尔、长虹、夏普、乐视等品牌智能电视。其中，最长的开机广告达 40 秒以上，且不能关闭。省消保委表示，这涉嫌侵犯消费者权益，并涉嫌违反了《广告法》相关规定。

据悉，江苏省消保委本次调查涉及品牌包括创维、海信、小米、海尔、长虹、夏普、乐视、三星、LG、索尼 10 家智能电视品牌。结果显示， 7 家品牌有开机广告。其中，创维 15 秒(不可关闭)，海信 15 秒(不可关闭)，小米 15 秒(最后 5 秒可关闭)，海尔 22 秒(不可关闭)，长虹 15 秒(最后 5 秒可关闭)，夏普 30 秒(最后 10 秒可关闭)，乐视 15 秒(不可关闭)。

11 月 5 日，江苏省消保委通报海信、创维、夏普、长虹、小米、海尔、乐视 7 家电视企业开机广告整改情况。江苏省消保委称，针对为开机广告服务提供“一键关闭”功能问题，大部分企业均要求给予相应的整改时间，个别企业态度消极。

江苏省消保委表示，对于需要技术突破、予以时限整改的电视企业，将及时跟踪询问整改进度，确保“一键关闭”功能得到彻底落实;对于不予整改或整改不到位的企业，将采取公益诉讼等法律手段依法维护广大消费者合法权益。此外，江苏省消保委还将联合中国电子商会，积极推动智能电视开机广告团体标准尽快出台。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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