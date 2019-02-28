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腾讯严打“微信跑分”：情节严重将移交司法机关

2019-02-28 16:35 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:近日，网上出现 “微信跑分”的网络活动，该活动诱导用户在跑分平台上注册并缴纳押金，上传个人收款二维码供他人使用，从而获得一定的佣金奖励。

对此，腾讯支付风控团队发布公告称，将对此类行为进行严厉打击：对于涉嫌宣传和组织微信跑分、涉及赌博、色情欺诈收款等违规账号，根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施，情节严重并涉及违法犯罪的，将移交司法机关。

腾讯

图片来源图虫：已授站长之家使用

以下为腾讯公告全文：

近期，网上出现 “微信跑分”的网络活动，诱导用户在跑分平台上注册并缴纳押金，上传个人收款二维码供他人使用，从而获得一定的佣金奖励。微信跑分不但违反了国家相关法律法规，而且严重影响用户账号的安全使用，侵害用户的合法权益，给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。

根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。”

为了保护您的合法权益，腾讯对此类行为进行严厉打击：对于涉嫌宣传和组织微信跑分、涉及赌博、色情欺诈收款等违规账号，根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施，情节严重并涉及违法犯罪的，将移交司法机关。

请用户珍惜自己微信账号的使用权，不随意向他人转借微信收款码;不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，参与洗钱等违法违规活动，避免遭受财产损失和承担法律责任。

腾讯支付风控团队

2019 年 2 月 28 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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