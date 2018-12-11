Square成美国Google Play下载次数最多的金融应用

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今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 11 日消息 Twitter联合创始人兼CEO官杰克·多尔西旗下的比特币综合金融服务公司Square 可以说获得的不少佳绩。继该公司今年 11 月份市值超过twitter后，现在又成为美国下载次数最多的谷歌Play金融应用。



据报道，Square这款应用在美国千禧一代中获得了巨大的市场份额，现在是美国下载次数最多的谷歌Play金融应用，成为比特币使用主流化道路上的一个关键里程碑。今年 8 月初，CCN报告称，这款现金应用程序超过Venmo，以154%的稳定增长率，排在PayPal之后位居第二。就在同一个月，该公司宣布，它已经为美国所有 50 个州的用户提供比特币买卖服务。





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