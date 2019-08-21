死后如何处理社交账号？专家：QQ、微信属用户隐私不能继承

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息:据央视财经报道，近日，关于“死后如何处理社交账号”的话题引发网友关注。随着人们的社交账号越来越多，网络遗产是否可以继承的问题再次引发热议。

不少市民表示，支付宝、微信等账号一般都绑定银行卡，里面的资金是个人的，死后理应可以由家属继承。而游戏币也是个人花钱购买的虚拟财产，理应也可以继承。

某互联网企业客服表示：目前，账户暂时是不支持继承的。如果账户里面有资金的话，需要提供的是第一继承人他本人的身份证，第一继承人与账户持有人的关系证明，账户持有人的死亡证明书等才能处理账户内的金额。

山东诚功律师事务所律师董琦表示：社交网络账号因为具有人身性质的网络遗产都是私密性的，属于用户的隐私，不可以继承。知名的ID微博账号或者网络店铺，其价值较高。目前法律还没有明确说明其是否具有特殊属性，仅按照服务合同进行划分界定，并不能作为遗产直接进行处分或者继承。

青岛科技大学法学院副教授曲天明认为，网络财产虽然在一定程度上有它的物权属性，但和普通物品不同的是，这些网络财产通常和网络账号联系在一起，和用户的人际关系密不可分，继承可能会侵犯个人隐私权。因此，她认为，网络遗产继承要尊重权利人自己的意愿，如果亲人没有安排的话，社交平台是没有权力，同时也没有义务把账号里的大量隐私信息直接给他的法定继承人，这也是对逝者的一种尊重。

网络资产的继承还有待时日，业内人士建议，在目前情况下，用户可以把个人的社交网络账号、密码等写入遗嘱中，来保护个人利益不受侵犯。

听说自己的社交账号不能继承，网友们都炸锅了。直呼“王者荣耀那 5 块钱算是白充了”“ 7 位数的qq看来是后继无人了”。甚至还有人担忧死后花呗没还完怎么办?对此，你怎么看?