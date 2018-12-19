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戴威再发内部信称不逃避责任 好心网友为其献上快速退押金方案

2018-12-19 17:06 稿源：站长之家  0条评论
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小黄车 (11)

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:顶着千万用户申请退押金的压力，今天下午，ofo创始人兼CEO戴威再发内部信，直言不会逃避责任，将为ofo的每一个用户和欠着的每一分钱负责。他称再大的压力也要扛着，ofo活着才有希望。

根据用户截图显示，目前，线上申请退押金的用户已经超过了 1100 万人。这意味着ofo将面临着几十亿元的资金缺口。

对此，不少用户表示感慨，称小黄车目前的处境，用“墙倒众人推”来形容再贴切不过。随着越来越多的人申请退款，大家也开始为其是否能够拿出这么多钱而担忧。

1.jpg

更有网友脑洞大开，想出了一套在押金退款排序等待页面推出广告服务的方案。连文案都帮ofo想好了，具体有以下几种选择：

1.精选空调年终特惠，点击广告可前进 30 名

2.分享本页到朋友圈砍价可前进 100 名

3.选择退还一半押金可前进 10 万名

4.押金转为小游戏充值免费赠送SSR巨鲲

5.快速通道押金全额兑换小龙虾折扣券

6.推荐朋友下载ofo充值押金即可立刻免排队退还押金

7.下载手机挖矿软件，每月一结，兑换押金

8.押金转为 199 枚ofo币，马上成为独角兽公司的投资人

9.支付宝搜索XXXXXXX领取红包抵偿押金(每天 1 次)

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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