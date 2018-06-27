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继达摩院，马云又成立了罗汉堂 网友：很佛系

2018-06-27 17:14 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com) 6 月 27 日消息    2017 年10月，阿里巴巴达摩院正式成立，并计划 3 年投 1000 亿。 6 月 26 日，在阿里巴巴的倡议下，研究机构罗汉堂在杭州成立了。

据介绍，罗汉堂的成员是全球学者，阿里巴巴和蚂蚁金服会为相关研究提供支持，但研究成果不属于任何一家公司，而是为全社会的服务。首批学术委员会的 15 位成员以经济学家为主，包括 6 位诺奖获得者，主要研究未来社会问题。

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马云表示，如果不关注科技革新，科技革新就会引发问题。我们有责任区用我们的资源，帮助社会更好的迎接改变，解决挑战带来的问题，这就是阿里巴巴建立罗汉堂的原因。阿里巴巴不应该领导罗汉堂，而应该支持成为赋能者。罗汉堂产出的理念、研究成果和思想将至少存在 600 年。

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马云还称，希望达摩院和罗汉堂这两个研究机构一个能专注科技领域，一个专注社会科学领域。达摩院致力于普惠科技，而罗汉堂则帮助人们理解科技、理解改变，并且从中获益。

对此，有网友表示，又是达摩院、又是罗汉堂的，马云这走得很佛系。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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