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研究：14%的安卓应用隐私政策在数据收集方面存在矛盾

2020-01-22 10:46 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:研究发现，在Google Play商店上架的大量安卓移动应用在数据收集实践的隐私政策中包含自相矛盾的语言。

个人隐私，隐私泄露 工作

在去年发表的一项学术研究中，研究人员创建了一个名为PolicyLint的工具，分析了 11430 个Google  Play上带你应用程序的隐私政策中使用的语言。

他们发现，14.2%( 1618 个应用程序)的隐私政策与数据收集的逻辑相互矛盾。例如，隐私政策在其中一个章节中声明，他们不收集个人数据。然而在接下来的章节中却自相矛盾，他们声明收集的是电子邮件或客户姓名，这些显然是个人可识别的信息。

安卓系统 Android

尽管研究团队无法确定应用程序开发商在隐私政策中使用矛盾陈述的意图，但研究人员认为，如果用户花时间阅读政策，主要目的是误导他们。

image.png

不过，研究小组发现了 59 个使用在线服务自动生成隐私政策的应用程序。深入研究后发现，这些自相矛盾的声明是隐私政策模板本身的一部分，而不是应用程序开发商添加的。研究团队表示，在这些情况下，这些应用程序开发商很容易会被欧盟和美国隐私监管机构罚款。（zdnet

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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