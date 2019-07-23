法院支持腾讯禁令申请：要求火山小视频停止直播《王者荣耀》

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息：据新华报业网报道，近日广州知识产权法院应腾讯公司主张，发布两个行为保全禁令，要求火山小视频停止以直播方式传播《王者荣耀》，要求今日头条、西瓜视频停止以直播方式传播游戏《穿越火线》。

本案争议的焦点之一是，玩家对于操作游戏产生的视频、直播的游戏连续性画面是否有独创性贡献。如果有贡献则玩家享有相关视频、直播的著作权，如果没有则玩家不享有相应的权利。

对此，法院认为：“在某些提供创作工具供玩家发挥、玩家自由度高、具备一定创作空间的游戏中，可能需要考虑游戏运行过程中形成的连续画面是否有玩家的独创性贡献。”

在法院裁定中《王者荣耀》并不被认为是“玩家自由度高、具备一定创作空间的游戏”。裁定书表示，《王者荣耀》中玩家的操作只是单纯调用资源库内容，游戏运行过程中形成的连续画面是重现游戏创作者的预设内容。

法院同时表示，火山小视频方面未举证涉案游戏过程中形成的连续画面有玩家的独创性贡献，故该游戏运行过程中形成的连续画面著作权由游戏创作者(腾讯公司)所有。

此外，法院还列举了腾讯游戏的用户协议，表示其中规定，用户在使用腾讯游戏服务过程中不得未经腾讯许可以任何方式录制、直播或向他人传播腾讯游戏内容。

据悉，此前腾讯对字节跳动旗下今日头条、西瓜视频、抖音短视频、火山小视频等产品已经提起 8 项诉讼并申请游戏禁令。这 8 项诉讼分别涉及《王者荣耀》、《穿越火线》、《英雄联盟》三款游戏。