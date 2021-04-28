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阿里云日本vps云服务器多少钱 阿里云日本服务器租用价格

作者站长之家
· 2021-04-28 17:06

阿里云是国内数一数二的vps云服务器主机商了，质量口碑都十分不错，阿里云国内版也是有日本机房的，一些朋友想买还不清楚大概多少钱，下面就来为大家分享一下。

image.png

阿里云官方网站地址:https://www.aliyun.com/

阿里云云服务器ECS购买地址:https://ecs-buy-ap-northeast-1.aliyun.com/wizard/#/prepay/ap-northeast-1

在地域以及可用区的亚太一栏下面，最后一个就是日本的地区了。

image.png

目前阿里云日本的vps云服务器的价格还是比较划算的，最便宜的就是共享型的规格，突发性能实例大概一个月40多块钱左右，如果是通用型的，一个月就需要400多。

共享型：

Intel（R） Xeon(R) Platinum8269CY 处理器，2.5GHz 的主频共享计算及网络资源的资源分配方式，采用 CPU credit 技术为实例分配适量的计算资源。

适用于Web应用前端机，轻负载应用、微服务，开发测试压测服务应用场景。

通用型：

Intel Xeon（Cascade Lake） Platinum8269CY处理器，3.2GHz 睿频处理器。搭配第三代神龙计算平台超强网络存储 IO 能力。

一般个人用的话，就选择共享型就好了，阿里云的日本vps云服务器无论是速度还是稳定性方面都是十分优秀，在UnixBench的跑分下1核1G能跑1500分左右。

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